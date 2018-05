Alternanza scuola lavoro. Albergatori del Garda, Camera di Commercio e Provveditorato uniti.

Interessate 460 imprese

Federalberghi Garda Veneto, Camera di Commercio e Ufficio Scolastico di Verona si “alleano” per promuovere l’alternanza scuola lavoro nel settore della recettività lacustre. La Camera di Commercio scaligera, che finanzia l’alternanza con un apposito bando (http://www.vr.camcom.it/conte nt/concessione-voucher-tema- di-alternanza-scuola-lavoro- anno-2018 ), si impegna a organizzare eventi di sensibilizzazione nei confronti delle strutture alberghiere presentando le opportunità offerte dall’accoglienza degli studenti in azienda.

L’esperienza che aiuta l’orientamento

“L’obiettivo è di dare la possibilità agli studenti di fare esperienza– spiega il Segretario Generale della Camera di Commercio, Cesare Veneri – in modo da orientare il percorso di studi successivo e creare una futura forza lavoro preparata, ma anche appassionata e motivata, nonché di ridurre i tempi inserimento nel mondo del lavoro. Un tema particolarmente delicato nel settore turistico dove è richiesta una preparazione linguistica e una forte propensione alle relazioni interpersonali. Non dimentichiamo che la sponda veneta del Lago di Garda accoglie ogni anno 13 milioni di turisti, di cui 11 stranieri”.

La soluzione per migliorare offerta ed esigenze

Sono 460 gli alberghi benacensi su un totale provinciale di 665 e offrono 30mila posti letto. Secondo Marco Lucchini, Presidente di Federalberghi Garda Veneto “il coordinamento e la pianificazione delle attività di alternanza sono fondamentali per migliorare il rapporto tra l’offerta formativa e le esigenze specifiche della realtà economica del territorio dettate anche dall’andamento stagionale del turismo gardesano. L’alternanza scuola lavoro, che noi abbiamo sempre sostenuto, è importante per superare le distanze tra la formazione e il mondo del lavoro e permetterà di far entrare gli studenti nel vivo delle dinamiche delle imprese turistiche e dell’economia del territorio. Mi auguro che l’alternanza, entrata a regime quest’anno, venga confermata anche dal nuovo governo.”

Dove trovare risorse e progetti

Il fine della convenzione è infatti di aumentare il numero di iscritti alla piattaforma https://scuolalavoro.registroi mprese.it/rasl/home che sono attualmente 919. Piattaforma gestita dal Registro Imprese della Camera di Commercio che offre in tempo reale a scuole e studenti i progetti di alternanza offerti dalle singole imprese, onlus, professionisti, enti e istituzioni.

Aspettative elevate

“L’alternanza scuola lavoro, – spiega Albino Barresi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona – giunta a regime nel corrente anno scolastico, vede impegnati nella provincia di Verona 20000 studenti di cui circa 15000, frequentanti le classi terza e quarta, sono in attività presso le strutture ospitanti. Le scuole di indirizzo commerciale, turistico, linguistico e alberghiero, in particolare negli ambiti territoriali Nord e Ovest, fanno riferimento alle strutture del settore turistico ricettivo del Garda, che offre numerose opportunità formative grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche nella progettazione e definizione degli obiettivi di competenza da sviluppare attraverso lo svolgimento di compiti qualificanti. Le aspettative sono elevate, d’altra parte il settore turistico rappresenta una risorsa di primaria importanza per il territorio veronese e un contesto ideale per favorire la crescita culturale e professionale degli studenti. Una sfida che, è fondamentale sostenere per raggiungere risultati di eccellenza”.