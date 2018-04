Antica fiera di San Marco, oggi si comincia.

Antica fiera di San Marco giunge all’edizione numero 142

Oggi, sabato 21 aprile, si parte con l’Antica fiera di San Marco a San Bonifacio. La manifestazione è giunta all’edizione numero 142 e, anche quest’anno, sarà la grande occasione per presentare al pubblico le aziende del territorio oltre all’immancabile gastronomia locale. Ci saranno anche importanti iniziative rivolte all’intrattenimento dei bambini e tanti eventi per i più grandi. I giorni interessati saranno sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 aprile.

Il programma di sabato 21 aprile

dalle 9 alle 18 – Piazza Costituzione: Banchi hobbistica: creatività, manualità, lavorazioni tradizionali con legno, stoffa, metalli, colori a cura di UMI – Una Montagna di Idee.

dalle 9 alle 11 – Centro Servizi Formativi “San Gaetano”, via Zampieri 9: Percorso orientativo per alunni e genitori alla scoperta di lavori artigianali-creativi, a cura di Confartigianato UPA e percorsi triennali del CPF San Gaetano.

ore 16 – Piazza Costituzione: Inaugurazione Fiera: corteo dalla piazza al parcheggio Palù con New Sambo Big Band.

dalle 15 alle 22 – Apertura stand Fiera.

dalle 16 alle 18 – Area ex Tiro a Segno: Mostra dei lavori eseguiti dagli alunni per progetti “rifiuti-risorse” e “orti biologici”, a cura delle scuole dell’infanzia, primarie e dell’associazione

AMEntelibera.

dalle 16 alle 18 – lato est Tiro a Segno e parte del parco Tigli: Intrattenimento bambini, avviamento gioco baseball.

dalle 16 alle 22 – Uscita Fiera: Vendita libri usati a cura di Lions Club.

ore 17:30 – Tensostruttura Tiro a Segno: Presentazione programma 2018 del progetto “Vini Vivi Bici”, a cura dell’associazione AMEntelibera.

ore 19 – Tensostruttura Tiro a Segno: Serata country con dj Vivi del gruppo “All For One” e maestra Katy, a cura de “Il sorriso di Beatrice” per sensibilizzare al problema oncologico.

Il programma di Domenica 22 aprile

dalle 9 alle 22 – Apertura stand Fiera.

dalle 9 alle 18 – Piazza Costituzione Banchi hobbistica a cura di UMI Una Montagna di Idee.

dalle 9 alle 18 – Piazza Costituzione: Camion “Bar al buio” e misurazione vista; simulatore guida in collaborazione con Polizia Locale; Lions Day a cura del Lions Club.

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 – ex Consorzio Agrario in via Mazzini Trenino per bambini. Percorso: corso Venezia, Duomo, Tiro a Segno, via Cav. di Vittorio Veneto, viale Trieste, via Trento, ex Consorzio.

ore 9:15 – Abbazia di Villanova: Prima biciclettata Vini Vivi Bici a cura di AMEntelibera. Ritrovo partecipanti Abbazia di Villanova (ore 9:15); Piazza Poggi ad Arcole (ore 10:30); arrivo in piazza a San Bonifacio (ore 12); pranzo in Fiera (ore 13); ritorno a Villanova e visita

abbazia (ore 15/16).

dalle 9 alle 18 – Area ex Tiro a Segno: Mostra dei lavori eseguiti dagli alunni per progetti “rifiutirisorse” e “orti biologici”.

dalle 9 alle 18 – lato est Tiro a Segno e parte del parco Tigli: Intrattenimento bambini, avviamento gioco baseball.

dalle 9 alle 18 – spazio antistante Tiro a Segno: Esposizione e vendita bambole restaurate a cura di Opera Missionaria.

dalle 9 alle 22 – Uscita Fiera: Vendita libri usati a cura di Lions Club.

ore 10 – lato est Tiro a Segno: Il battesimo della sella a cura del Maneggio Riverside di Prova.

ore 14 – Parco dei Tigli: Giochi per bambini, palloncini e truccabimbi con Franca Daga.

dalle 14 alle 18:30 – Tensostruttura Tiro a Segno: Biblioteca vivente (3a edizione) proposta e gestita dal Gruppo GAS di Prova, in collaborazione con Fondazione San Zeno.

ore 17 – Parco dei Tigli: Pomeriggio Zumba con i migliori istruttori della zona, a cura de “Il

sorriso di Beatrice” per sensibilizzare al problema oncologico.

ore 21 – Tensostruttura Tiro a Segno: Balli di gruppo a cura degli Amici del Ballo.

Mercoledì 25 aprile

dalle 9 alle 22 – Apertura stand Fiera.

dalle 9 alle 18 – Area ex Tiro a Segno: Mostra dei lavori eseguiti dagli alunni per progetti “rifiutirisorse” e “orti biologici”.

dalle 9 alle 18 – lato est Tiro a Segno e parte del parco Tigli: Intrattenimento bambini, avviamento gioco baseball.

dalle 9 alle 18 – spazio antistante Tiro a Segno: Esposizione e vendita bambole restaurate a cura di Opera Missionaria.

dalle 9 alle 18 – piazza Costituzione: Presentazione Progetti Politiche Giovanili del Comune in collaborazione con Regione Veneto – Ulss 9 – CSF San Gaetano: Arte grafica fantasy e noir; Espressione teatrale e musical; Laboratori espressivi con FantasiArte.

dalle 9 alle 22 – Uscita Fiera: Vendita libri usati a cura di Lions Club.

dalle 16 alle 20 – Palaferroli: Boxe in Fiera, (2a edizione) a cura di ASD Verona Boxing Fighters.

dalle 16 alle 17:30 – Retro Tensostruttura o all’interno in caso di pioggia: Intrattenimento per

bambini, Baby Dance con animatori di villaggi turistici, a cura di Mango Viaggi.