Case Verona al quarto posto con 800.000 ricerche online

Appartamento, loft, villa con piscina, monolocale o casa con giardino: non importa quale sia il tipo di abitazione che si sta cercando, quello che è certo è il canale attraverso cui lo si fa. Anche in Veneto infatti, come in tutta la Penisola, la ricerca di una casa passa per l’online che si conferma lo strumento privilegiato da cui partire quando si cerca una casa da comprare o affittare, indipendentemente dal fatto che si privilegi una trattativa tra privati o ci si affidi alla professionalità di un’agenzia immobiliare. Nella sola regione Veneto, nei primi tre mesi del 2018 sono state registrate quasi 5 milioni di ricerche solo su Subito, piattaforma per comprare e vendere in Italia, con oltre 8 milioni di utenti unici mensili.

Il Veneto in numeri

Il taglio di abitazione più richiesto su Subito è in assoluto l’appartamento, che da solo registra il 70% del totale ricerche (3,4 milioni) e che nei primi tre mesi del 2018 ha visto un trend in crescita rispetto all’anno precedente. Prima fra tutte ancora la provincia di Venezia dove le ricerche di appartamenti nei primi 3 mesi del 2018 sono state quasi 925.000, seguita da Padova (755.000) e Treviso (600.000). Rispetto al patrimonio immobiliare disponibile in Veneto sulla piattaforma di Subito nei primi 3 mesi del 2018, ci sono alcune differenze soprattutto tra immobili in vendita e in affitto. Gli appartamenti ad esempio sono mediamente più piccoli se in affitto (60-70 mq), con un prezzo intorno ai 500€ al mese, mentre per quelli in vendita si va dai 79mq medi di Belluno ai 95 di Padova, con un prezzo medio di poco superiore ai 126.000 euro. Il prezzo medio per una camera o posto letto in affitto, per brevi periodi o per studenti fuori sede, è di circa 275€ al mese, con un picco di ricerche (ma non di prezzo che si mantiene generalmente nella media) a Padova, seguita a pari merito da Venezia e Verona.

Focus case vacanze

Ma il Veneto è anche una regione a forte vocazione turistica e, in questi primi tre mesi dell’anno, già si registra un numero importante di ricerche in questa categoria. Delle quasi 350.000 ricerche, più della metà (200.000) sono concentrate nella provincia di Venezia, che distanzia di gran lunga le altre. Ma andando più nel dettaglio emergono alcune soprese: nella top 5 delle località più ambite per le vacanze, ben 4 sono nella provincia di Venezia, ma la città di Venezia è solo quinta in classifica, preceduta da Caorle, Chioggia, San Michele al Tagliamento e dalla vicentina Asiago.