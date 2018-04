Lavoro corsi gratuiti retribuiti per giovani disoccupati a Verona. Confartigianato Verona e UPA Servizi Srl promuovono corsi di formazione e tirocinio retribuito per giovani disoccupati Under 35 residenti in Veneto.

Corso gratuito per manager di rete per le piccole imprese

Con questo percorso Upa Servizi Srl, in collaborazione con la Confartigianato Verona, intende creare la figura del Manager di rete per le piccole imprese, nuovo agente della trasformazione specializzato nella costruzione e gestione delle reti tra le piccole imprese, con abilità innovative nella gestione strategica e operativa di reti, nei processi innovativi di project management, e nella gestione dei processi di commercializzazione e di internazionalizzazione per le piccole imprese.

Il corso prevede 156 ore con attività di aula, laboratori creativi, visita alla fiera della aggregazioni di imprese alla Cebit di Hannover di 2 giorni (vitto e alloggio spesati). Inoltre è previsto un tirocinio della durata di 640 ore retribuito (3,00 euro per ogni ora di tirocinio).

Sede Upa Servizi srl e Confartigianato Verona: via Selenia, 16 – Verona (Quartiere Sacra Famiglia).

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato al 30 /04/2018.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, riportante tutti i dati del richiedente e dell’attività in questione, o tramite la compilazione dell’apposito MODELLO previsto dalla Regione Veneto, accompagnata da curriculum vitae, fototessera, autocertificazione attestante il titolo di studio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dovrà pervenire, pena l’esclusione, con consegna a mano, o tramite mail al seguente indirizzo: progettazione@artigianiupa.vr.it.

Corso gratuito per operatore e controller per le linee di produzione 4.0

Con questo percorso Upa Servizi Srl, in collaborazione con Confartigianato Verona, vule offrire l’opportunità di avvicinare i giovani alle imprese, favorendo lo sviluppo di una cultura d’impresa; far nascere nuove idee e lanciare innovativi progetti imprenditoriali.

Il corso prevede 157 ore con attività di aula, laboratori creativi, visita alle aziende leader del settore e visita a Friburgo di 2 giorni (vitto e alloggio spesati). Inoltre è previsto un tirocinio della durata di 640 ore retribuito (3,00 euro per ogni ora di tirocinio).

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato al 30/04/2018.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, riportante tutti i dati del richiedente e dell’attività in questione, o tramite la compilazione dell’apposito MODELLO previsto dalla Regione Veneto, accompagnata da curriculum vitae, fototessera, autocertificazione attestante il titolo di studio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dovrà pervenire, pena l’esclusione, con consegna a mano, o tramite mail al seguente indirizzo: progettazione@artigianiupa.vr.it