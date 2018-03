Caprioli sulla strada a Cologna Veneta, tanta paura per una donna che stava transitando in quel momento con la sua vettura.

Un gruppo di caprioli si trovava sul bordo della strada

L’altro giorno, lungo la strada provinciale 7, che collega Pressana a Cologna Veneta, si trovavano ben 8 caprioli lungo il bordo della strada, all’altezza della zona industriale. Nel circondario non esistono allevamenti di questi animali per cui è probabile che provengano dalle colline del Vicentino oppure dalla folta vegetazione che ricopre l’ormai dismessa linea ferroviaria Ostiglia-Treviso.

In quel momento transitava una vettura

Intorno alle 13.30 una vettura, guidata da una 52enne, stava transitando proprio in quel tratto di strada. La donna ha visto i caprioli ma proprio nel momento in cui la sua vettura si avvicinava ai cervidi, tre di loro sono improvvisamente piombati sulla strada.

Pericolo scampato

La donna è riuscita a evitare due di loro, ma non il terzo. La sua Peugeot ha infatti impattato con l’animale. Per la 52enne, oltre a un inevitabile momento di shock, non ci sono state conseguenze. La sua vettura ha rimediato qualche danno, ma sarebbe potuta andare decisamente peggio. Il capriolo è rimasto ferito ma è riuscito ad allontanarsi dal luogo dell’incidente dileguandosi con i suoi compagni.