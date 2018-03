Gardaweek è in edicola. Le prime pagine edizione bresciana e veronese.

Edizione bresciana

Inchiesta: L’elenco delle proprietà gardesane disponibili nei Tribunali di Brescia e Verona. Ville, terreni e fabbricati: tutti gli immobili all’asta. Nella lista troverete l’indirizzo degli edifici in vendita, suddivisi per comune,

la descrizione della struttura e il prezzo di partenza per poter presentare offerte

Desenzano: Funerale nomade, centinaia di auto per il corteo. Strada bloccata dalla Polizia locale per l’enorme afflusso da tutta Europa in occasione della morte di un giovane

Toscolano: Lutto per la morte di Giuseppe Frazzini, 92 anni, per lunghi anni medico di base della comunità di Toscolano-Maderno.

Sirmione: Don Evelino Dal Bon, ex parroco sirmionese, ha incontrato Papa Francesco all’udienza pubblica. Con l’occasione ha consegnato il libro scritto da lui su Benedetta Bianchi Porro

Salò: Incontro pubblico lunedì sera a Salò con Acque Bresciane. Nodo centrale la nuova collocazione per il collettore dopo che l’ipotesi Visano è saltata per il contenzioso in corso. Entro fine maggio i risultati delle ricerche tecniche. Seguiranno le valutazioni politiche sulla zona indicata.

Desenzano: Gianni il sardo ucciso a 54 anni da un tragico incidente stradale

Desenzano: Visconti spiega il progetto per le terme e i «no» ricevuti dai sindaci

Lonato: Cipriano condannato a 9 anni e 6 mesi per abusi sessuali su minori

Puegnago: Si è spento Vittorio Lealir educe di guerra di 99 anni

Soiano: Alessandro Spaggiari è il primocandidato sindaco ufficiale

Salò: Accordo tra Comune e Asst del Garda per la riqualificazione dell’ospedale

Sport: Dieci vittorie consecutive per la formazione di Prima Divisione della Virtus Desenzano. La squadra allenata da Andrea Pizzocolo sta stupendo in positivo in questa incredibile stagione.

Edizione veronese

Castelnuovo: Deturpata la lapide da ignoti, offesa la memoria di Gianni. Foto poco convenienti, fiori rubati e marmo rovinato. I nipoti lanciano un appello: «Trovatevi altro da fare, lasciate che riposi in pace. E’ stato un martire fino alla fine»

Peschiera: Strada chiusa a Pasqua, protesta dei commercianti. Feste in arrivo ma il cantiere per la nuova rotonda è ancora aperto. «Chi tutela le nostre attività?»

Bardolino: Si è spenta Fausta Sala, 88 anni. Tutta la comunità la ricorda con grande affetto per il suo lavoro come bidella alla scuola primaria. Il sindaco De Beni: «Persona buona e disponibile»

Peschiera: Dopo il rinvio a causa del maltempo sabato 24 marzo la grande festa di Carnevale. Per l’occasione migliaia di persone da tutta la Regione con maschere tradizionali e moderne

Castelnuovo: Adesione allo Sprar: a luglio dieci nuovi rifugiati

Bussolengo: Palestra mai aperta, arrivano Le Iene ed incastrano Manara

Lazise: In duecentocinquanta all’incontro sull’elaborazione del lutto

Costermano: I Gruppi di Acquisto Sol idaledel Benaco si riuniscono

Pastrengo: Ladri prendono di mira la sala slot ma arrivano i Carabinieri

Affi: Minoranza contro i vigili :multate chi parcheggia in divieto

Sport: Cinque partite separano la Orotig Peschiera da una storia promozione in Serie B2. Gloria Zandonà e compagne, prime della classe in Serie C, non vogliono perdere il treno che porta in paradiso