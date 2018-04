Incendio cartiere ancora sul posto i pompieri. L’incendio divampato questa mattina all’alba sta tenendo impegnati i vigili del fuoco ancora in queste ore.

Focolai da estinguere

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento presso la Cartiera Cooperativa Rivalta nel comune di Brentino Belluno. La notizia dell’incendio è arrivata questa mattina. Con l’ausilio di mezzi meccanici le squadre dei Vigili del fuoco stanno aprendo le balle di carta da riciclare compattata, circa 500 tonnellate, e stanno estinguendo tutti i focolai.

Proseguono le azioni di verifica

Le operazioni si svolgono con grande attenzione, evitando che quanto sta ancora bruciando possa interessare i vicini cumuli di carta non coinvolta ed altre parti dell’azienda dove sono presenti processi di lavorazione salvaguardati da subito dalle prime squadre dei Vigili del fuoco intervenute nella notte.

Vigili del fuoco ancora all’opera

Il lavoro impegnerà i pompieri sicuramente per tutta la giornata e probabilmente per la giornata di domani. La vicina autostrada del Brennero non ha subìto alcun disturbo o rallentamento per le operazioni in corso.

