Incendio Sev Povegliano i valori delle diossine. “Permangono ancora condizioni di criticità ambientale nell’area industriale contigua alla Sev”.

Arpav ha reso disponibili i referti analitici relativi ai campionamenti di aria prelevati domenica 15, nell’immediatezza dell’evento e nel tardo pomeriggio, per la ricerca di microinquinanti (diossine e policlorobifenili) in via Azzano nel comune di Povegliano, via Garibaldi a Castel d’Azzano e in via Villafranca, frazione Isolalta di Vigasio.

“Valori significativi”

In tale ultimo referto emergono valori significativi di microinquinanti conseguenti all’evento ancora in corso e alle particolari condizioni meteorologiche che hanno determinato una rilevante ricaduta nel punto campionato. I referti sono stati inviati alla Ulss per le valutazioni di carattere sanitario. Permangono ancora condizioni di criticità ambientale nell’area industriale contigua alla Sev dovute alle difficoltà di completo spegnimento dell’incendio per la presenza di strutture pericolanti che rendono difficoltose tali operazioni. Sono tuttora in corso monitoraggi ambientali da parte di Arpav mediante campionatori passivi, campionamenti istantanei con canister.

I valori di Povegliano

I valori di Castel d’Azzano

I valori di Vigasio