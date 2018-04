Incendio Sev unità anti-contaminazione sul posto. La protezione civile invita a tenere le finestre chiuse.

Il fatto

Un grosso incendio ha coinvolto la ditta Sev di Povegliano questa mattina, domenica 15 aprile, alle 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori, l’Arpav, il sindaco e la protezione civile. Fortissimi gli odori nell’aria.

L’annuncio del Comune

Sulla pagina del Comune l’allerta è comparso questo annuncio:

“A seguito dell’incendio della ditta Sev, si invitano i cittadini a NON andare sul posto. I vigili del fuoco sono stati subito allertati (grazie al cittadino che per primo ha chiamato). Sul posto anche la protezione civile.

Allertata anche l’ARPAV per rilevare l’aria e verificare l’inquinamento. Si invitano i cittadini a non allarmarsi ma possibilmente di stare in casa con finestre chiuse, soprattutto i bambini. Faremo aggiornamenti costanti”.

Il video di Fabrizio Sambugar

