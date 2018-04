Ladri 17 anni arrestati a Castelnuovo del Garda. Presi in corsa i due minorenni che stavano scappando a bordo delle loro biciclette.

Rumori sospetti

Quando la scorsa notte i Carabinieri del Nucleo V Radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda sono arrivati tempestivamente nell’abitazione privata di Castelnuovo del Garda in cui erano stati segnalati rumori sospetti provocati da presunti ladri, non hanno dovuto affrontare alcun delinquente ma due insospettabili diciassettenni di Castelnuovo, che dopo aver rubato generi alimentari e uno skateboard si stavano apprestando a fuggire con le loro biciclette.

Pistola giocattolo senza tappo rosso

Sorprende il fatto che nonostante la loro giovane età e l’incensuratezza, nella cintola di un ragazzo spuntava il calcio di una pistola successivamente risultata giocattolo ma sprovvista di tappo rosso, col chiaro intento di utilizzarla fingendo che fosse vera. Alle prime luci dell’alba i due ragazzi sono stati riaffidati alle rispettive famiglie.

Accusati di furto aggravato

Dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

Il buon vicinato

I vicini di casa si sono accorti dell’intrusione di due persone che stavo scavalcando con una pistola nella cinta poi rivelatasi non vera. I proprietari erano presenti ma al piano di sopra mentre i due sono poi entrati nel piano sotterraneo ma non si sono accorti di nulla. Quando i due hanno scavalcato per scappare e si sono trovati davanti la radiomobile che era appena arrivata.