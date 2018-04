Mad of Lake Maderno, 15enne elitrasportato al Civile.

L’incidente

Brutta caduta ieri durante la gara di urban downhill. A causa del terreno scivoloso per via della pioggia un biker altoatesino è caduto a valle di Montemaderno procurandosi un forte trauma al torace. La gara è stata sospesa

I soccorsi

Il quindicenne è stato portato in ambulanza al campo sportivo di Toscolano dov’era attestato l’elicottero arrivato in codice rosso da Brescia. Il biker è stato trasportato in volo con codice giallo alla Poliambulanza ma non sembrerebbe ci sia nulla di rotto.