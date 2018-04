Marocchino arrestato per violazione di domicilio. Dopo una lite ha divelto la porta per entrare a casa della donna.

Bloccato sulla violazione l’uomo

Questa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona sono intervenuti a San Giovanni Lupatoto, presso l’abitazione di una ragazza 39enne, in via Leonardo Da Vinci, dove hanno bloccato ed arrestato per violazione di domicilio un marocchino 32enne.

Al culmine di una lite ha divelto la porta

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, ex convivente della donna, il quale, al culmine di una lite con il fine di entrare in casa, aveva poco prima divelto la porta di ingresso dell’abitazione.

Questa volta nessuna conseguenza

Fortunatamente nessuna conseguenza per la donna, grazie al tempestivo intervento dei militari.

Arrestato rimane in carcere fino al giorno dell’udienza

Questa mattina l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere con rinvio alla prossima udienza il 26 aprile p. v.