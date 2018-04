Moto sbatte contro un mezzo pesante, una persona ricoverata in gravi condizioni.

L’incidente

Questa mattina, giovedì 19 aprile, intorno alle 7.45, si è verificato un incidente tra una moto e un mezzo pesante a Volargne, in via dell’Industria. Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento.

I soccorsi

Le condizioni del centauro sono apparse da subito serie ai sanitari del 118giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e l’elicottero di Verona Emergenza. La persona ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona in codice rosso.

Tanti gli incidenti che vedono protagoniste le due ruote

Con la bella stagione sono sempre di più le due ruote che circolano per le strade e, purtroppo, si registra già un considerevole numero di incidenti che vedono come protagoniste proprio moto e motocicli. Non più tardi di ieri, infatti, a Bussolengo si è verificato un grave incidente nel quale ha perso la vita un ragazzo di Nogarole Rocca (GUARDA QUI).