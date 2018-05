Pedone investito da un’auto, è grave in ospedale.

Pedone investito

Questa mattina, sabato 19 maggio, intorno alle 8.40, si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un’automobile e un pedone a Sanguinetto. L’impatto è avvenuto precisamente in via Vittorio Emanuele II e il pedone è rimasto ferito in maniera grave.

I soccorsi

I sanitari del 118 sono immediatamente accorsi sul luogo dell’incidente con un’ambulanza. Viste le condizioni critiche del pedone è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso di Verona emergenza.

Il ferito

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento di Verona in codice rosso. Ancora in corso di accertamento, invece, l’esatta dinamica dell’impatto.