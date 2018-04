Polpenazze dà l’addio alla maestra Lucia.

Lucia Filippini

Si è spenta all’età di 88 anni Lucia Filippini per tutti i polpenazzesi la maestra Lucia. Nata e sempre vissuta in paese ha insegnato per tutta la sua carriera alla scuola primaria del paese. Apprezzata e ricordata con grande affetto da tutti i suoi alunni per la sua professionalità. Anche sui social alcuni ex studenti hanno voluto dedicarle un pensiero. «Grazie di tutto Maestra, spero che mia figlia possa avere la fortuna di incontrare lungo il suo Cammino una Persona come te. Riposa in pace». Oggi alle 15 verrà celebrato il suo funerale nella parrocchiale.

Massimo Pollini ed Eugenio Andrizzi

Una settimana di perdite importanti per tutta la Valtenesi. Tra giovedì e venerdì è mancato Eugenio Andrizzi, meglio conosciuto come Ennio, all’età di 76 anni dopo una dura lotta contro la malattia. Molto conosciuto per i suoi ristorante sul Garda e a Brescia era residente a Manerba dal 1983. Sabato invece si è spento Massimo Pollini a 80 anni. Sindaco di Moniga per due mandati, dal 1988 al 1993 e dal 2001 al 2006. Oltre al ruolo di sindaco è stato assessore al bilancio del comune di Brescia e consulente dell’associazione nazionale comuni d’Italia.