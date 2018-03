Rissa tra stranieri questa notte a Verona.

Il fatto

Questa notte i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una rissa tra stranieri. La chiamata al 112 arriva intorno alle 2:00, segnalando una rissa in piazzetta santa Toscana tra un nigeriano, classe ’72, e tre pakistani, di età tra i 26, 27 e 36 anni: le pattuglie si sono dirette immediatamente sul posto, riuscendo a calmare gli animi e a cogliere nella flagranza dei reati (di rissa e lesioni personali, appunto).

Si tratta di tre pregiudicati e un incensurato

Ben quattro arresti quelli operati nella notte di ieri dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona, insieme a quelli della stazione di San Michele Extra. I quattro stranieri, tutti pregiudicati tranne il pakistano 27enne, incensurato. Oggi si terrà il processo per direttissima.

Il motivo della lite

Il motivo della lite non è chiaro, ma sembra che all’origine vi fosse una questione legata a un acquisto di droga: pochi momenti, che hanno procurato lesioni di non poco conto ai protagonisti della rissa, tutti refertati con 15 giorni di prognosi per trauma cranico o contusivo.