Vigile del fuoco muore a San Donato Milanese: è accaduto questa sera in via Giovanni Marcora 29 (foto Bennati).

Vigile del fuoco muore nell’incendio

La sua squadra stava cercando di domare un incendio divampato all’interno di un capannone, quando il soffitto è collassato, travolgendolo. E’ morto così un pompiere volontario 49enne del corpo di Pieve Emanuele.

Il capannone di una ditta di detersivi

Pinuccio La Vigna si trovava con la sua squadra nella sede della Rykem srl, azienda specializzata nella vendita di detersivi, detergenti e prodotti per pulizia.

In un’area industriale non lontano dalla A1

E’ successo attorno alle 21.33 in un’area industriale non lontano dall’autostrada. Sul posto tre ambulanze e un’atomedica, oltre ai Carabinieri di San Donato e alle squadre dei Vigili del fuoco. Oltre al pompiere volontario, è rimasto ferito anche un 50enne, non in pericolo di vita.