Venerdì 15 marzo a Sona prenderà luogo il secondo concerto della rassegna musicale Tre domande semplici. A esibirsi sarà il giovane gruppo veronese SheHungryLuv, con le calde sonorità indie-folk che caratterizzano la loro musica. I musicisti presenteranno e porteranno sul palco i brani del loro album d’esordio, She. I testi, scritti da Mattia Aldrovandi ed interpretati dalla cantante Sara Gozzi, parlano della donna nelle sue molteplici vesti.

Lo spettacolo

Oltre alla musica, i ragazzi dell’associazione teatrale di Valeggio ARegolaD’Arte accompagneranno una parte della serata interpretando il racconto della scrittrice Chiara Sonzogni, che per noi ha affrontato questa tematica regalandoci un punto di vista evocativo e avvolgente. A fare da sfondo invece sarà l’illustrazione di Jacopo, in arte Luogo Comune (chi può restituirci un punto di vista diverso sulla donna, se non un uomo?). La serata è arricchita da allestimenti d’atmosfera, costumi di scena e un ricco buffet, seguendo il tema scelto per questo mese, che da’ il titolo alla serata: #2 Come nasce una donna?. Donna intesa come madre terra, come creatura archetipica, selvaggia, profondamente connessa alla propria natura ciclica: una visione che si rifà ai racconti di Clarissa Pinkola Estès, nel libro Donne che corrono coi lupi.

La rassegna

L’idea della rassegna prende vita grazie a numerose collaborazioni giovanili del territorio e ha l’intento di valorizzare, da una parte, la musica come forma d’arte e, dall’altra, il blog online sul sito della Biblioteca di Sona (http://biblioteca.comune.sona.vr.it/blog/), dove ogni mese artisti e scrittori parlano di un tema diverso per avvicinare in un modo nuovo le persone alla cultura. La rassegna è organizzata dall’associazione EVento tra i salici con la collaborazione dei progettisti del blog della Biblioteca di Sona “Pietro Maggi”. Con il finanziamento dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sona e di Progetto Bandito (progetto che sostiene idee giovanili finanziato da Regione Veneto) e il sostegno della Verona Bene Vol.6 di Emporio Malkovich e Rocken e di Essegi Confezioni. Il prossimo appuntamento della rassegna #3 Pulizie di primavera? – 13 aprile ore 21.00 a Sona

Biglietti e costi

Apertura biglietteria alle ore 20.30. Ingresso a offerta libera (min 5€). Prenotazione online dei biglietti (pagamento alla serata) a questo link https://goo.gl/gCegfs