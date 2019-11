Migliorare l’attività delle associazioni impegnate nella gestione di eventi aperti al pubblico. E’ questo l’obiettivo della prima edizione del corso gratuito per operatori di sicurezza rivolto ai volontari delle associazioni veronesi.

Il corso

Il corso, promosso dall’8a Circoscrizione, si svolgerà nella prima settimana di dicembre, con tre appuntamenti serali. I primi due, organizzati dall’ente formativo Cescot Veneto, della durata di 4 ore l’uno, sarà rivolto alla formazione di addetti alla prevenzione antincendi per attività a medio rischio. Il terzo ed ultimo, di 5 ore, organizzato con il supporto della Croce Bianca, sarà invece incentrato sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso del defibrillatore. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il progetto è organizzato dalla Polisportiva Libertas Montorio con il contributo dell’8a Circoscrizione e la collaborazione degli alpini. Possibilità d’iscrizioni fino al 30 novembre, inviando una mail a libertasmontorio@tiscali.it o al numero 349 3210050. Posti limitati.

L’iniziativa è stata presentata, ieri mattina a Palazzo Barbieri, dal presidente dell’8a Circoscrizione Alma Ballarini. Presenti la vice presidente di Circoscrizione Valeria Riva e il presidente della Polisportiva Libertas Montorio Giuseppe Buongiovanni. “Siamo contenti di proporre per la prima volta questo corso – dice Ballarin – che agevolerà moltissimo le associazioni, fornendo ai volontari gli strumenti necessari per una corretta gestione degli eventi anche sotto il profilo della sicurezza. Un progetto che punta ad offrire delle risposte concrete alle difficoltà incontrate da alcuni organizzatori di eventi in quest’ultima stagione estiva”.