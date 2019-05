Dai super-food per la concentrazione, alle ricette buone per il palato e per la mente. Tutti i segreti del mangiar sano saranno i protagonisti di ‘Brainfood: il cibo per la mente’. La giornata dedicata alla sana alimentazione ideata da Markas, azienda di riferimento nel settore della ristorazione collettiva, è in programma giovedì 16 maggio 2019 in sei strutture, tra enti pubblici e università, di Verona e Padova che usufruiscono del servizio mensa offerto da Markas.

Menù speciale con cibi che non devono mancare nella nostra dieta

In mensa verrà servito un menù speciale con i cibi che non devono mai mancare nella nostra dieta per stimolare le idee e ricaricare la mente di energia. Gli utenti potranno così scoprire quali sono gli alimenti essenziali per affrontare al meglio una giornata di lavoro o di studio. Gli oltre 2.500 utenti in Veneto che sceglieranno il menù Brainfood avranno la possibilità di scoprire i temi legati all’alimentazione per la mente attraverso approfondimenti e le video ricette dei piatti proposti, realizzati con il team di nutrizionisti Markas, il food blogger e conduttore televisivo di Selfie-Food (nel 2018 su La7d) e Food (R)evolution (nel 2019 su Rai Tre Alto Adige), Stefano Cavada.

Il programma dedicato alla corretta alimentazione

“Brainfood è la prima tappa del programma Markas dedicato alla corretta alimentazione. – commenta Armin Boschetto, Direttore di Produzione Food di Markas – Un format per conoscere e approfondire temi legati al cibo che non vengono sempre affrontati, come gli alimenti utili per mantenere alta la concentrazione nello studio e nel lavoro. I prossimi appuntamenti riguarderanno l’alimentazione sportiva e i benefici della cottura sottovuoto. Il tutto con uno stile leggero e divertente. – conclude Boschetto – Abbiamo scelto di promuovere questo progetto proprio in mensa, dove molti lavoratori o studenti mangiano ogni giorno e da dove può partire un modello alimentare virtuoso”. “Lavorare con Markas è stata un’esperienza stimolante perché mi ha permesso di offrire la mia esperienza di cucina in un contesto nuovo, quello della mensa. – commenta Stefano Cavada – Preparare piatti buoni a casa non è la stessa cosa che preparare cibi altrettanto gustosi e sani per un numero di persone molto grande e questa è la sfida che Markas ha voluto condividere con me: promuovere una cucina attraente e salutare per tutti. E per me è un piacere contribuire al successo di questo progetto”.

La giornata Brainfood

La giornata Brainfood si inserisce nel più ampio programma di promozione dei corretti stili di vita firmato Markas e che coinvolgerà, da maggio a novembre, più di 40 strutture private e pubbliche in tutta Italia, come università e aziende. L’obiettivo è di informare gli utenti, quasi 40mila, attraverso serate a tema, approfondimenti e menù dedicati. Le realtà del Veneto coinvolte sono gli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento di Verona, l’Università di Verona, il CRAL di Verona e l‘IstitutoNazionale di Fisica Nucleare in provincia di Padova.

Markas

Markas è l’azienda di servizi specializzata nel servizio di pulizia e ristorazione collettiva con sede a Bolzano. Fondata nel 1985 da Mario Kasslatter oggi conta 9.500 collaboratori del Gruppo in quattro paesi: Italia, Austria, Romania e Germania ed è guidata in seconda generazione dalla famiglia Kasslatter. L’azienda ha raggiunto un fatturato di gruppo di 270 milioni di euro con una crescita di più di 100 milioni solo negli ultimi sei anni. A questo dato si aggiunge lo sviluppo di nuove divisioni, arrivate ora a cinque: Clean, Housekeeping, Food, Facility e Logistics & Care.