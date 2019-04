Sabato 27 Aprile 2019, dalle ore 10.00 alle 12.00, l’autore Luca Donini presenterà il suo libro “Siamo Suono e Luce”, edito dalla casa editrice Kai-Lash. Siamo Suono e Luce è un libro per capire chi siamo veramente, per migliorare la nostra vita, sviluppare le capacità percettive e il potenziale intuitivo, imparare ad accrescere il livello energetico e vedere la straordinaria forza che è in noi.

Luca Donini

Luca Donini è un compositore, direttore d’orchestra e ricercatore noto a livello internazionale. Tiene concerti e conferenze in Europa e negli Stati Uniti e ha pubblicato oltre settanta cd e sette libri. I suoi interessi spaziano dalla musica alla scienza, dall’arte alla spiritualità, fino alla fisica quantistica. Da oltre trent’anni si dedica alla ricerca nel campo delle frequenze e dei suoni, associati allo sviluppo delle potenzialità dell’uomo e della sua spiritualità. L’evento si svolgerà nell’Area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti” del Centro Commerciale Auchan Porte dell’Adige.

L’area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti”

L’area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti” è aperta al pubblico del Centro Commerciale Auchan “Porte dell’Adige” il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Presso El Filò, gli utenti possono incontrarsi per scambiare e leggere libri, ascoltare racconti, nonché esprimersi attraverso occasioni d’evento in cui promuovere le proprie attività associative ed imprenditoriali nonché proporre e candidare progetti sia compilando l’apposito form presente nell’area che scrivendo a segreteria@sangit.it.