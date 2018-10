Anche questa settimana niente ombrello. Temperature minime e massime in aumento grazie all’arrivo del fohen.

La situazione nella nostra regione

Nel bollettino Arpav di oggi, martedì 23 ottobre, si parla di un “nucleo depressionario in spostamento verso il centro Italia”, questo determinerà un afflusso di aria asciutta da Nord nei prossimi giorni. Il tempo sul Veneto sarà stabile e in prevalenza soleggiato con clima ventoso specie in quota e temperature in aumento con valori che si porteranno sopra la media del periodo specie mercoledì. Venerdì l’approfondimento di una depressione in avvicinamento da Ovest determinerà un flusso in quota da Sud-Ovest con aumento della nuvolosità, qualche precipitazione ed un nuovo calo delle temperature massime.

No piogge

Non sono previste precipitazioni, al momento. Ma i venti in quota dai quadranti settentrionali da moderati diverranno forti, anche molto forti alle quote più alte, a fine giornata. In pianura venti deboli, a tratti moderati dai quadranti occidentali.

Segnalazione meteo

Sempre stando a quanto riportato da Arpav: dal pomeriggio di martedì 23 fino alle prime ore di giovedì 25 intensificazione dei venti da Nord sui rilievi: saranno da tesi a forti, molto forti in alta quota. Mercoledì 24 episodi di Foehn con forti raffiche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane.