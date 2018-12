Apre a Peschiera del Garda il nuovo store di dm. Si tratta della più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa.

Il nuovo store sul lago di Garda

È stato inaugurato oggi, giovedì 13 dicembre a Peschiera del Garda, un nuovo drugstore dm, il secondo in Veneto e il sedicesimo in Italia, che opererà dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8 alle 20.30.

L’ampio piano di espansione del Gruppo prevede altre aperture in tutto il Nord Italia, a partire già da sabato 15 dicembre quando sarà inaugurato ufficialmente a Venezia il terzo punto vendita della regione.

L’inaugurazione

Presenti per il taglio del nastro il Sindaco Maria Orietta Gaiulli e il Dott. Benjamin Schneider, direttore Marketing e Acquisti di dm per l’Italia.

“L’Italia si conferma un paese attento al benessere e alla cura della persona, esattamente il nostro core business – ha commentato Benjamin Schneider -. Il punto vendita di Peschiera propone la tipica offerta di dm apprezzata in Europa, adeguata per rispondere alle esigenze specifiche del mercato italiano e alla crescente richiesta di prodotti naturali e salutistici.”

Make up, cura e salute del corpo

Il nuovo store di Peschiera del Garda presenta infatti un’offerta specializzata in prodotti per il make up, per la cura di viso e corpo e per la salute della persona, che si completa con un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, la casa e il pet care. L’intero assortimento conta oltre 12.000 articoli, con un’attenzione particolare ai prodotti naturali e salutistici, come i cosmetici naturali certificati, gli alimentari biologici, gli integratori e i dispositivi medici.

Prodotti bio

In occasione dell’inaugurazione si è anche potuto degustare una selezione di prodotti della linea biologica dmBio, una delle oltre 20 marche proprie di dm.

Accanto ai prodotti delle grandi marche, dm propone infatti una gamma completa di marche proprie per un totale di oltre 3000 articoli, molti dei quali biologici o naturali e certificati in Germania. Tra le marche dm più amate, in Italia e in Europa, spicca proprio l’alimentazione biologica dmBio, assieme ai cosmetici Balea, alla cosmetica naturale certificata alverde e alla linea di integratori e di dispositivi medici DAS gesunde PLUS.

Stampa self-service in store

All’interno del drugstore è inoltre disponibile il servizio di stampa fotografica self-service da smartphone, fotocamera o chiavetta USB.

Possibilità, servizi e mission

Soddisfatto di questa nuova apertura il Direttore Marketing e Acquisti, che commenta: “Questo punto vendita propone l’esperienza d’acquisto caratteristica di dm, che mette al centro la persona e i suoi bisogni. E lo fa con un servizio di consulenza attento e competente, con prodotti di qualità garantita, con prezzi bassi che vengono mantenuti fissi per almeno quattro mesi per dare al cliente la certezza della convenienza negli acquisti, indipendentemente da sconti o promozioni occasionali.” Un’attenzione alla persona che traspare anche nel punto vendita, accessibile e accogliente, nelle garanzie offerte al cliente, come il rimborso incondizionato degli articoli acquistati, e nei servizi gratuiti in store, come il WI-FI e il banco per il confezionamento regali.

Il secondo punto in Veneto

L’apertura di un secondo punto vendita in Veneto, dopo Vicenza, rappresenta un segnale positivo che testimonia come dm creda in questa regione. Lo confermano le parole di Benjamin Schneider che si dice felice di questa nuova apertura in Veneto, “una regione importante per il nostro marchio. Il Veneto è infatti una terra molto sensibile ai temi ambientali, punti cardine della nostra filosofia aziendale. Lo dimostra, per esempio, la forte attenzione verso la produzione e il consumo di prodotti biologici ed ecologici” e conclude: “La terza apertura veneta di Venezia è un’ulteriore dimostrazione della grande importanza che riveste per noi questo territorio e della nostra volontà di consolidare la presenza nella regione.”

La storia

Dm drogerie markt, fondata in Germania nel 1973, è oggi la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, presente in 13 paesi con oltre 3.500 punti vendita, 61.000 dipendenti e più di 10 miliardi di euro di fatturato.

Dopo l’ingresso nel mercato italiano avvenuto nel novembre 2017, prosegue l’ambizioso piano di aperture in Italia di dm drogerie markt con venti-trenta nuovi punti vendita previsti per il 2019.