Il nuovo negozio di Roncade porterà a quota 18 i punti vendita dell’insegna nella regione. Dopo la recente apertura in provincia di Vicenza a Cassola, un nuovo punto vendita di Arcaplanet, la catena leader nel pet care in Italia verrà inaugurato a Roncade, in provincia di Treviso presso il centro commerciale L’Arsenale (via Fusana 2).

Il nuovo negozio

Il nuovo negozio, di oltre 500 mq, è rifornito con assortimenti completi food e non food per gli animali da compagnia, oltre 10.000 referenze in vendita. Nei due punti sarà possibile trovare tutto per i pet: accessori e alimenti per la cura di cani, gatti, piccoli animali, roditori, pesci, anfibi e uccelli, un’ampia selezione trasversale di prodotti esclusivi e specializzati, dietetici e veterinari, di alimentazione biologica e vegetariana, cibo secco e umido, accessori come cappottini antifreddo, cucce, cuscini riscaldabili, tappetini igienici per cani, lettiere per gatto, giochi, guinzagli, “trasportini” e molto altro. La nuova struttura – che ha dato lavoro a 4 nuove risorse e che conta 2 casse gode del comodo e ampio parcheggio del centro commerciale per la clientela – sarà aperta sette giorni su sette con orario continuato dalle 9.00 alle 20.30.

L’inaugurazione

Oggi, sabato 24 novembre, sarà una festa non stop, lunga un’intera giornata: a partire dalle 9.00 del mattino fino alle 20.30 di sera in via Fusana 2 ci saranno omaggi per tutti, promozioni dedicate e tutte le novità pensate per l’alimentazione e il benessere degli animali da compagnia, in casa, all’aperto e in viaggio. Per coloro che si presenteranno con il proprio animale, sarà poi possibile scattare foto e riceverne subito la stampa attraverso il totem interattivo. Lo stesso Totem permetterà inoltre consulenza professionale veterinaria e altre funzioni inedite: catalogo con tutti i prodotti in assortimento, indicazioni specifiche riguardo all’alimentazione, ingredienti suggeriti e le modalità d’uso.

L’azienda

Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In oltre vent’anni dalla sua costituzione, il Gruppo è cresciuto notevolmente espandendosi oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera e conta oggi dopo l’acquisizione di Fortesan, 300 punti vendita diretti in 17 regioni italiane, una piattaforma di vendita online e oltre 1.500 dipendenti. Attualmente, il Gruppo conta oltre un milione di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi i marchi privati Start, Expecial, Next, HiFish e Virtus. I punti vendita del Gruppo sono caratterizzati da molteplici format e dimensioni, da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large. Nel giugno 2016, i Fondi Permira hanno acquistato la maggioranza del capitale della società, divenendo l’azionista di riferimento.