Domani, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sull’autismo, l’assessore regionale alla sanità e al sociale, Manuela Lanzarin, confermerà l’impegno della Regione Veneto ad intensificare l’organizzazione dei servizi per i disturbi dello spettro autistico e a potenziare le esperienze di sostegno alle famiglie partecipando a due diverse iniziative, a Verona e a Castione di Loria (Treviso).

LEGGI ANCHE: Verona si colora di blu per sensibilizzare sull’autismo

Il convegno a Verona

Al mattino a Verona, nell’auditorium della Gran Guardia, l’assessore prenderà parte al convegno “Autismi, un problema di transizione o una prospettiva per l’intero arco della vita?” promosso dall’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e coordinato dal dottor Leonardo Zoccante, responsabile del Centro regionale per l’autismo. Nell’ambito della giornata di studio e formazione, l’assessore interverrà alla tavola rotonda (prevista alle ore 12) dedicata all’organizzazione dei servizi per i disturbi dello spettro autistico – dall’adolescenza all’età adulta – e alle buone prassi sperimentate nella scuola e nel territorio. “Si tratta di un convegno dal grande valore scientifico e sociale – spiega l’assessore Bertacco – che l’Amministrazione ha voluto inserire tra gli eventi della Settimana Blu dell’autismo. L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi sulle iniziative che guardano al futuro delle persone con autismo e per ascoltare, tra le altre, le esperienze del professor Leonardo Zoccante, che sta lavorando a idee innovative per migliorare la vita di bambini e adulti con autismo e per mettere in evidenza i talenti speciali che queste persone hanno”. L’iniziativa è promossa, in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo, nell’ambito di Euritmie. Si tratta di un progetto itinerante promosso dal Coordinamento autismo veneto (che riunisce 18 associazioni di tutte le province) in collaborazione con istituzioni e realtà private. Sempre domani, dalle 9 alle 12, in sala convegni della Gran Guardia ci sarà l’opportunità, per le scuole superiori, di assistere alla proiezione del film “Quanto basta” e di visitare la mostra artistica “Le macchie” del pittore veronese Diego Salezze.

LEGGI ANCHE: Autismo, in Gran Guardia la straordinaria storia della famiglia di Monia Gabaldo

Gli altri eventi in Veneto

Nel pomeriggio, alle ore 14, l’assessore inaugurerà a Castione di Loria (Treviso) la casa “La farfalla”, B&B sociale realizzato dalla cooperativa sociale Agorà per offrire esperienze residenziali prolungate e percorsi di turismo sociale a ragazzi con autismo, nonché un’occasione di sollievo alle famiglie.

“Una patologia ancora invisibile”

“La Giornata mondiale sull’autismo – sottolinea l’assessore – è occasione per affrontare in modo più diretto e consapevole una patologia ancora invisibile, e per certi versi misteriosa, ma in crescita costante. Siamo tutti consapevoli che sul tema c’è ancora molta strada da fare, dalla diagnosi precoce ai percorsi di presa in carico e inserimento lavorativo. Ma l’attenzione specifica garantita dalla Regione Veneto, che ha istituito due centri regionali di riferimento per infanzia/adolescenza ed età adulta e un tavolo regionale di confronto e progettazione e che sostiene il Coordinamento Autismo Veneto e le iniziative spontanee del terzo settore, indica la prospettiva di lavoro: fare ancor più rete tra i servizi e far sentire le famiglie meno sole nell’affrontare le mille difficoltà di una disabilità invisibile che isola e crea barriere, anche nelle relazioni primarie”.