Cinque posti disponibili per i giovani con il servizio civile.

Servizio civile

Aperto il bando del servizio civile regionale che mette a disposizione cinque posti agli empori della solidarietà. Con l’apertura del Bando di Servizio Civile della Regione Veneto, la Rete degli Empori della Solidarietà veronese seleziona 5 giovani che avranno l’opportunità di prestare servizio all’interno di uno dei minimarket solidali.

Emporio della solidarietà

L’emporio della solidarietà è un progetto sociale di rete che eroga aiuti alimentari a famiglie in difficoltà residenti sul territorio. Si tratta di un piccolo market all’interno del quale le persone possono scegliere i prodotti dagli scaffali in modo autonomo e secondo le loro esigenze reali. Il progetto, inoltre, offre alle famiglie aiutate e a tutta la comunità percorsi formativi-informativi (laboratori, percorsi, incontri, convegni, etc.), eventi di carattere culturale e ricreativo (spettacoli teatrali, concerti, mostre, feste di quartiere, etc.), eventi di sensibilizzazione (festival tematici, es. Festival degli Stili di Vita).

Dov’è possibile svolgere il Servizio Civile

a Verona presso i due Empori “Don Giacomelli” e “Casa Del Colle”, per 24 ore settimanali;

a San Martino Buon Albergo presso l’Emporio “Casa di Martino”, per 18 ore settimanali;

a Bardolino presso l’Emporio “12 Ceste”, Bardolino, per 18 ore settimanali;

a Legnago presso l’Emporio “San Martino”, per 18 ore settimanali;

a Villafranca di Verona presso l’Emporio “Il Tione” per 18 ore settimanali;

Quando

I giovani interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro il 17 settembre alle ore 14:00.

Info

Tel. 346 6029575 – e-mail: giovani@caritas.vr.it