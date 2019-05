Concorso Miss Terme di Colà del Garda in palio un contratto di lavoro. Da quest’anno le selezioni saranno effettuate anche in altre regioni d’Italia, fino in Sardegna.

Concorso Miss Terme di Colà del Garda in palio un contratto di lavoro

La seconda edizione del concorso Miss Terme di Colà del Garda è iniziata e sta raccogliendo le prime adesioni già da alcune settimane. L’iniziativa è promossa dal Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri, che si trova nella frazione di Colà di Lazise. Pensato per celebrare la bellezza all’interno di uno dei parchi più amati dai turisti in Italia, diventa un’opportunità per visitare un luogo che sposa il benessere e la natura per tutte le ragazze che parteciperanno.

Selezioni anche in altre regioni

«Quest’anno ci saranno delle novità: visto il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di organizzare oltre alle selezioni interne a Villa dei Cedri, anche selezioni in alcune regioni di Italia, per dare a più ragazze la possibilità di partecipare – ha affermato la dottoressa Anna Lisa Nalin, amministratore unico del Parco Termale – Nello specifico, le selezioni esterne, si terranno in Toscana, nel Friuli Venezia-Giulia, in Sardegna e in Veneto, a Padova. Abbiamo aperto le selezioni anche in altre regioni di Italia perché per noi è un’opportunità per far conoscere il nostro parco e per avvicinare e conoscere nuove ragazze. Inoltre, abbiamo avuto la fortuna di trovare degli operatori di fiducia e diversi partner che, vista la prima edizione, hanno voluto entrare nel progetto. Le partecipanti della passata edizione sono testimoni della serietà del parco e delle garanzie che diamo, hanno potuto vivere all’interno della nostra location che promuove il benessere nella natura, conoscendone tutti i servizi».

Ecco come funziona

Un concorso che premia bellezza, carisma e personalità. Il concorso è aperto alle aspiranti reginette di bellezza tra i 16 e i 30 anni ed è un’opportunità per mostrare tutte le proprie qualità. Il regolamento e il modulo di iscrizione possono essere scaricati sul sito www.villadeicedri.it. Il lago termale sarà teatro delle selezioni e la finale si terrà il prossimo 5 agosto in occasione dell’Antica sagra della Madonna della Neve di Colà di Lazise. «Ci saranno delle selezioni che verranno gestite da professionisti del settore – ha affermato Enrico Bianchini di Promobenacus, regista del concorso – Le date delle selezioni a Villa Cedri si terranno il 21 giugno, il 5 e il 19 luglio, mentre le finali regionali dovranno tenersi entro fine luglio, per dare la possibilità alle ragazze provenienti da tutta Italia di organizzarsi al meglio».

La reginetta della prima edizione

A passare il testimone sarà la vincitrice della prima edizione, la consulente d’immagine Sara Pozzani, che ha raccontato di aver partecipato al concorso per provare una nuova esperienza in un luogo da lei molto amato. «Consiglio a tutte di partecipare perché oltre al concorso potrete approfittare della bellezza di questo luogo – ha affermato Sara, Miss Terme di Colà 2018 -. Il concorso offre premi vantaggiosi e avrete la possibilità di collaborare con persone serie e che possano lanciarvi in esperienze nuove e stimolanti. Per me è sempre un piacere ricevere un messaggio da parte loro».

I premi di questa edizione

I premi pensati per questa seconda edizione sono:

1° premio: un contratto di lavoro dal valore di 10 mila euro.

2° premio: un soggiorno di una settimana all’interno del parco termale.

3° premio: un week all’interno del parco termale.

La Villa

Villa dei Cedri è una spa naturale di 13 ettari nel cuore del Parco Termale del Garda, immersa tra piante rare e alberi secolari, dove si trovano laghi, piscine con idromassaggi, fontane e cascate. Il Parco è un complesso d’avanguardia che ha portato innovazione al concetto di termalismo classico, unendo le naturali proprietà benefiche e terapeutiche dell’acqua termale a strutture e servizi ideali per il benessere del corpo e della mente.