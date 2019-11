Controlli della velocità ecco dove saranno durante la settimana.

Proseguono i controlli della Polizia municipale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 4 novembre e per tutta la prossima settimana, le pattuglie verificheranno con autovelox e telelaser la velocità dei mezzi in via Ca’ di Aprili, via Belfiore, via Unità d’Italia, corso Venezia, via Mameli e via Bresciani.

Dove sarà in servizio

L’Ufficio Mobile di Prossimità sarà in servizio nelle principali piazze dei quartieri, assicurando la presenza davanti ad alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì dalle 7.30, l’Ufficio mobile sarà alle scuole Cesari di via Fasoli, poi a Cadidavid, in piazza Roma e presso il Policlinico fino alle 13. Dalle 13.30, gli agenti saranno a porta Vescovo, mentre dalle 15.45 alle scuole Verdi di via Cilea. Infine dalle 16.30, ai giardini di via Verdi, dove termineranno il servizio alle 19.

Martedì dalle 7.30, l’Ump sarà davanti alle scuole Forti di via Badile, a seguire a Quinto, Marzana e Poiano fino alle 13. Dalle 13.30, gli agenti si sposteranno in piazza Santa Toscana, dalle 15.45 saranno alle scuole Rubele di via Interrato dell’Acqua Morta. Infine dalle 16.30, saranno ai giardini di salita San Sepolcro, dove termineranno il servizio alle 19.

Mercoledì dalle 7.30, l’Ump sarà alle scuole Rosani di via Santini, a seguire a Quinzano, Avesa e Parona fino alle 13. Dalle 13.30, gli agenti si sposteranno in piazza Arsenale, dalle 15.45 alle scuole Nievo, infine dalle 16.30 in piazza Vittorio Veneto, dove termineranno il servizio alle 19.

Giovedì dalle 7.30, gli agenti saranno alle scuole Manzoni di via Velino, poi in via Mantovana, Santa Lucia e Madonna di Dossobuono fino alle 13. Dalle 13.30, l’Ump si sposterà al parco di Santa Teresa, poi dalle 15.45 alle scuole Ariosto di via Ippogrifo, infine dalle 16.30 al parco di San Giacomo, dove terminerà il servizio alle 19.

Venerdì dalle 7.30, l’Ump sarà alle scuole Vivaldi di via Scarabello, a seguire in Borgo Milano, corso Milano e Bassona fino alle 13. Dalle 13.30, gli agenti si sposteranno a Porta Vescovo, mentre dalle 15.45 saranno alle scuole Maggi di via Marconcini. Infine dalle 16.30, saranno in piazza Cavalleri dove termineranno il servizio alle 19.

Sabato dalle 7.30, l’Ufficio mobile sarà allo stadio per il mercato settimanale fino alle 15.30. Dalle 16.00 si sposterà alla stazione di Porta Nuova dove terminerà il servizio alle 19.

Domenica pomeriggio dalle 13.30, l’Ump sarà in piazza Bra, dove terminerà il servizio alle 19.