Un kit di dodici essenze per approcciarsi all’analisi sensoriale del vino. È questa la novità 2019 di AIS Veneto, la prima in Italia a proporre le boccette con i profumi che più di frequente possono manifestarsi nel vino. Il cofanetto è realizzato grazie alla collaborazione con l’azienda TasterPlace di Montebelluna (TV) e sarà consegnato ai nuovi iscritti del primo livello. Le lezioni inizieranno dal 21 gennaio in tutta la regione, con 27 corsi dedicati ai tre diversi gradi di preparazione.

“Allenare a casa la memoria olfattiva”

“La selezione di essenze creata in esclusiva per AIS Veneto – spiega il Presidente Marco Aldegheri – è pensata per allenare a casa la memoria olfattiva dei nostri corsisti che si approcciano al mondo enologico per la prima volta e possono così iniziare a riconoscere alcuni semplici aromi di base. Un numero così ridotto di aromi non può certo essere esaustivo per rappresentare la vasta serie dei riconoscimenti che conosciamo, ma è un primo passo per educare il naso, così da arrivare nel tempo ad apprezzare le infinite sfumature olfattive di un buon vino”.

I corsi AIS Veneto

Tra i corsi in partenza è stato aggiunto quest’anno il nuovo appuntamento con le lezioni di primo livello all’Antica Trattoria Baracca di Trebaseleghe (PD), mentre vengono riproposte le lezioni del mercoledì pomeriggio all’Hotel Amadeus di Venezia e quelle del sabato mattina alle 9.30 al Best Western Premier Galileo di Padova, entrambe di secondo livello. AIS Veneto conferma inoltre la possibilità di finanziamento a interessi zero per tutti i nuovi allievi che si iscriveranno al primo corso, dilazionando il pagamento del corso in sei rate mensili grazie alla collaborazione finanziaria con Consel/Banca Sella. Tutte le informazioni relative ai corsi e all’iscrizione si trovano sul sito www.aisveneto.it

Gli appuntamenti a Verona

VERONA

Primo livello: da lunedì 11 febbraio (Hotel Ristorante al Fiore, Peschiera del Garda) ore 20.30

Primo livello: da mercoledì 6 febbraio (Best Western CTC Hotel, San Giovanni Lupatoto) ore 20.30

Secondo livello: da lunedì 4 febbraio (Best Western CTC Hotel, San Giovanni Lupatoto) ore 20.30

Secondo livello: da martedì 5 febbraio (SHG Hotel Catullo, San Martino Buon Albergo)

Secondo livello: da mercoledì 6 febbraio (Albergo Casa Leon D’Oro, Bosco Chiesanuova) ore 20.30

Terzo livello: da martedì 5 febbraio (Best Western CTC Hotel, San Giovanni Lupatoto) ore 20.30