Don Gnocchi, gli Alpini di Cerea ricordano il loro Beato.

Un fine settimana denso di eventi

Cerea si appresta ad accogliere la Reliquia del Beato Don Carlo Gnocchi che darà vita ad un’esposizione permanente all’interno della chiesa parrocchiale. L’inaugurazione della teca espositiva della Reliquia del Beato, sarà preceduta sabato 7 dicembre alle 20,30, nella chiesa parrocchiale, dal concerto del Coro Alpino Orobica, uno dei cinque cori nazionali delle Truppe Alpine, che sarà presentato da monsignor Bruno Fasani, prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona.

Canti e tradizioni della Brigata Alpina Orobica, un percorso musicale lungo oltre 40 anni, dalla Lombardia all’Alto Adige. Ingresso Libero.

Il “Coro Alpino Orobica” animerà anche la Santa Messa della domenica alle ore 11, che renderà il doveroso omaggio della comunità ceretana al Beato Don Carlo Gnocchi; cappellano militare degli alpini durante la seconda guerra mondiale, al termine del conflitto si dedicò fino alla morte dapprima all’assistenza di bambini orfani di guerra, poi anche a bambini malati o poveri.

La Chiesa cattolica ha Beatificato Carlo Gnocchi nel 2009, a dieci anni da quell’importante giorno la Città di Cerea ricorda in maniera significativa una delle figure più importanti non solo per gli Alpini, ma per i cattolici e gli Italiani tutti.