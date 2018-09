Nel piatto un risotto alla quaglia, rosmarino e tartufo e nel calice un Montemitorio 2016 – Tai Rosso Colli Berici Doc, della cantina “Dal Maso” di Montebello Vicentino. Questo il miglior abbinamento dell’ottava edizione del Risotto del Sommelier, la sfida enogastronomica che si è tenuta oggi, domenica 16 settembre, in occasione della 52ª Fiera del Riso di Isola della Scala. In cucina lo chef Elvis Mascarello, dell’agriturismo “La Torre” di Molvena, accompagnato dalla delegata Ais Vicenza Paola Bonomi.

Il miglior risotto

Il concorso ha visto in gara sette cappelli bianchi e altrettanti sommelier di tutte le province venete. Il miglior piatto della kermesse è stato, invece, il risotto “de Fenoci” al “CottoCrudo” di mare (capesante, gamberi rossi di Sicilia e scampi), profumo di spezie e liquirizia, preparato da Paolo Businaro del “Bistrot de Venise” (Venezia).

La giuria

A decretare i vincitori la giura tecnica composta da Marco Aldegheri, Presidente Ais Veneto; Gian Carlo Mondini, coordinatore didattico Ais Romagna; Gianluca Tomasi, Associazione nazionale Cuochi; Maria Rosaria Romano, Presidente Ais Calabria; Mariano Francesconi, Presidente Ais Trentino; Luigi Bortolotti, Delegato Ais Mantova e Lucio Salgaro, giornalista di Telearena. Anche gli ospiti in sala sono stati invitati a votare il risotto più apprezzato dell’evento, confermando il parere positivo della giuria tecnica per il piatto di Businaro. A premiare i vincitori l’Amministratore Unico di Ente Fiera, Alberto Fenzi e Stefano Canazza, Sindaco di Isola della Scala.

Il vincitore dello scorso anno

Nel 2017 il premio per il miglior abbinamento era andato al risotto alla salsiccia di Mora Romagnola, formaggio di Fossa di Sogliano Dop, miele di Melata di Pineta di Cervia e olio evo Brisighella Dop, preparato da Andrea Benvenuti del ristorante Bagno Benvenuti di Cervia, abbinato dal sommelier di Ais Romagna, Donatella Benini, ad un Vigna Rocca Romagna Bio 2016, Albana Secco Docg della cantina Tre Monti.

Miglior piatto della sfida

Lo chef Daniele Cipriani de La Cola di Verona aveva vinto il riconoscimento del miglior piatto della sfida – sia per la giuria tecnica che per quella popolare – con un risotto all’acqua di zucca, robiola della Lessinia, ristretto di Amarone e polvere di caffè.

Chef, piatti, sommelier e cantine in gara al Risotto del Sommelier 2018

Chef: Davide Fiorio del ristorante “Piper” di Verona

Delegato Ais Verona: Paolo Bortolazzi

Risotto zafferano di Pozzolengo mantecato al caprino tartufato e fumo, gambero rosso di Mazara marinato al Roby Marton gin e lime, midollo croccante

Abbinamento: Alperegis Extra Brut 2013 – Trento DOC Metodo Classico della Cantina “Rotari” di Mezzocorona (Trento)

Chef: Elvis Mascarello dell’Agriturismo “La Torre” di Molvena (Vicenza)

Delegato Ais Vicenza: Paola Bonomi

Risotto quaglia, rosmarino e tartufo

Abbinamento: Montemitorio 2016 – Colli Berici DOC Tai Rosso della Soc. Agricola “Dal Maso” di Montebello Vicentino (Vicenza)

Chef: Alessio Bottin del’Ittiturismo “In Marinetta” di Rosolina (Rovigo)

Delegato Ais Rovigo: Michele Rivini

Risotto “Dove osano i fenicotteri”

Abbinamento: Quartomoro Metodo Classico dell’Az. Agricola “Quartomoro di Sardegna” di Arborea (Oristano)

Chef: Marco Volpin del Ristorante “Le Tentazioni” di Villatora di Saonara (Padova)

Delegato Ais Padova: Alberto Romanato

Risotto “Il sottobosco”

Abbinamento: Chardonnay 2016 – Colli Euganei Chardonnay DOC dell’Az. Agricola “Quota 101” di Torreglia (Padova)

Chef: Paolo Businaro del Bistrot “de Venise” (Venezia)

Delegato Ais Venezia: Gianpaolo Breda

Risotto “de Fenoci” al “CottoCrudo” di mare, profumo di spezie e liquirizia

Abbinamento: From black to white 2017 – IGP Bianco Veneto della cantina “Zýmē” di San Pietro in Cariano (Verona)

Chef: Andrea Costa dell’ “Antica Osteria Righetto” di Quinto di Treviso (Treviso)

Delegato Ais Treviso: Wladimiro Gobbo

Risotto del Sile alla Righetto

Abbinamento: Manzoni Bianco – Anima Franca 2017 Piave DOC dell’Az. Agricola Casa Baccichetto di Ponte di Piave (Treviso)

Chef: Enzo De Pra del Ristorante “Dolada” di Pieve d’Alpago (Belluno)

Delegato Ais Belluno: Nicoletta Ranzato

Risotto e fongadina dell’Alpago

Abbinamento: Sass de Mura “Bianc” 2016 – Bianco IGT Veneto dell’Az. Agricola “Sass de Mura” di San Gregorio nelle Alpi (Belluno)