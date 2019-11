Una storia che fa notizia forse perché non siamo più abituati a gesti di questa umanità. In uno dei momenti più duri per il Veneto e in particolare per Venezia, ferita dopo la grave alluvione dei giorni scorsi, proprio da un veneto arriva un messaggio di speranza.

Un giovane elettricista ha aiutato gratuitamente i veneziani in difficoltà

Un giovane elettricista di Peschiera del Garda, ma di origine veneziana, infatti, ha deciso di mettersi a disposizione per aiutare gratuitamente i cittadini veneziani in difficoltà. La foto, immortalata da un privato cittadino, lo ritrae mentre, stravolto, si lascia cadere nel sonno in treno. Colui il quale ha scattato la foto, divenuta subito celeberrima sul web, ha anche inserito un commento scrivendo “prima di crollare dal sonno, dava ancora consigli al telefono e si dispiaceva di aver potuto fare solo 6 interventi su 50 chiamate ricevute”.

I complimenti di Zaia

Sulla vicenda si è espresso anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, complimentandosi con il giovane elettricista: “Il Veneto, i veneti, sono questi – scrive il governatore -. Onore a te, e grazie di tutto cuore!”.