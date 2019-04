Domenica 7 aprile si alza il sipario su Vinitaly e Confagricoltura, che rappresenta quasi la metà degli espositori in fiera a Verona, torna con un proprio stand (Tensostruttura D, E2-E3/F2-F3, suddiviso in più aree, per ospitare convegni e incontri e per incontrare personalità politiche e istituzionali, oltre a personaggi del mondo dello sport e dell’alta cucina.

Confagricoltura al Vinitaly

Tra gli appuntamenti di punta ci saranno l’incontro dedicato ai “Vitigni resistenti” (Domenica 7 aprile – ore 15.30), varietà che permettono di ridurre drasticamente l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in vigna, favorendo una viticoltura più sostenibile in termini ambientali, sulle quali è in corso un vivace dibattito a livello europeo e nazionale. Di sostenibilità si parlerà anche nel convegno di Crédit Agricole Friuladria (lunedì 8 aprile, ore 10.45), mentre alle 12 di lunedì il convegno “Dimore storiche, vino e turismo d’eccellenza” sarà dedicato alle 70 cantine che coniugano la conservazione del patrimonio rurale e artistico con la produzione di qualità. Tre gli eventi con personaggi dello sport e dell’alta cucina. Lunedì 8 aprile (ore 10) il grande calciatore Paolo Rossi sarà protagonista di “Pablito, l’eccellenza made in Italy: dal campo alla tavola”. Alle 16.45 di lunedì andrà in scena invece lo show cooking con Filippo La Mantia, foodstar tra le più richieste che ha cucinato per capi di Stato e rockstar, che darà prova del suo grande estro ai fornelli con gli studenti dell’Istituto alberghiero di Verona. Martedì 9 aprile sarà Kristian Ghedina, il grande discesista ampezzano, a raccontare se stesso e il territorio veneto, parlando dei mondiali di sci di Cortina 2021 insieme al presidente della Regione Luca Zaia e al vicepresidente del Consorzio Prosecco doc (sponsor di Cortina 2021) Giangiacomo Bonaldi. Sempre Ghedina farà da portabandiera dei vini eroici di Belluno, che saranno presentati alla stampa alle 12. Molte le personalità politiche e istituzionali che saranno presenti durante i quattro giorni, da Matteo Salvini (domenica pomeriggio) a Luigi Di Maio (lunedì pomeriggio), dal commissario europeo Phil Hogan all’eurodeputato Herbert Dorfmann e molti altri.

Il programma

Domenica 7 aprile

Ore 10-10.30 – L’eurodeputato Herbert Dorfmann con il commissario europeo Phil Hogan

Ore 13 – Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale e Antonio De Poli, questore del Senato

Ore 14.30 – Giuseppe Pan, assessore regionale all’agricoltura e Gianluca Fregolent, dirigente del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Ore 15.30 – Incontro sui “Vitigni resistenti”

Ore 16 – Franco Manzato, sottosegretario del Mipaaft

Nel pomeriggio – Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini

Lunedì 8 aprile

Ore 10 – “Pablito – L’eccellenza made in Italy – Dal campo alla tavola” con Paolo Rossi

Ore 10.45 – Convegno di Crédit Agricole Friuladria sulla “Sfida della sostenibilità: quali opportunità per il vino?”

Ore 12 – “Dimore storiche, vino e turismo d’eccellenza”, dedicato alle 70 cantine che coniugano la conservazione del patrimonio rurale e artistico con la produzione di qualità

Ore 14.45 – L’istituto agrario di Verona Stefani Bentegodi presenta i vini prodotti nel vigneto della scuola

Ore 16.45 – show cooking con lo chef Filippo La Mantia e l’istituto alberghiero di Verona

Nel pomeriggio Luigi Di Maio, ministro del Lavoro

Martedì 9 aprile

Ore 11: Conferenza stampa su Cortina 2021 e le ricadute per l’economia del territorio con Kristian Ghedina, il presidente della Regione Luca Zaia e il vicepresidente del Consorzio Prosecco doc (sponsor di Cortina 2021) Giangiacomo Bonaldi

Ore 12: Presentazione dei vini eroici di Belluno con Kristian Ghedina