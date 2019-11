Quest’oggi, domenica 24 novembre, si terrà la giornata finale del Festival della Scienza di Verona.

Un frammento originale di luna

A Palazzo Orti Manara, che si trova in stradone Porta Palio 31, sarà possibile ammirare un autentico frammento di roccia lunare. Il preziosissimo reperto, più antico del 98% di tutte le rocce presenti sulla superficie terrestre, è stato concesso grazie a uno speciale accordo stipulato direttamente con la NASA.

Il violinista spaziale

Sempre domani sarà possibile lasciarsi coinvolgere dall’incantevole melodia di Andrea Casta e del suo archetto illuminato. L’appuntamento con il “violinista spaziale” è alle 18.30 (12 euro il costo del biglietto d’ingresso). Andrea Casta ha già una notevole carriera alle spalle. Ha vinto il Dance Music Award nel 2018 come “best performer”. Ha avviato il concept album “The Space Violin Project”. Dodici brani di musica dance raccontano le esplorazioni nello spazio di Aj, comandante della navicella spaziale Life On Mars. Violinista e cantante, è nato in Lombardia e ha studiato al conservatorio Luca Marenzio di Brescia. Nel 2002 si è trasferito a Roma dove ha fatto il proprio esordio nel mondo dello spettacolo nel cast di “Domenica In”. Tra i protagonisti del musical “Fame-Saranno Famosi”, ha presentato programmi televisivi su Raidue, RaiSat e Sky.

L’aperitivo

Domani sera, infine, il Festival della Scienza proporrà l’aperitivo a cura di Event-Lab; la visita alla mostra “La Luna. E poi?”; esperienze di realtà aumentata con “Asc EmpiricaMente”; installazione video Entanglement di Caterina Parona e Vania Fenu; due turni (ore 18 e 19 fino a esaurimento posti) al planetario di “EmpiricaMente”; esposizione spaziale in collaborazione col Museo dell’Informatica dell’Università di Verona, Museo della Radio di Verona, Clv Lego e Aeronautica Militare; tute spaziali e giochi per far divertire anche i più piccoli.