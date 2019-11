Fiera Cavalli, Zaia da il via all’edizione numero 121.

Il Governatore del Veneto Zaia inaugura Fiera Cavalli 2019

Numerosi sono gli eventi, gli incontri e le iniziative alle quali il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parteciperà nel corso della 121.a edizione di Fieracavalli, il salone internazionale dedicato al mondo equestre che si terrà alla fiera di Verona da domani, giovedì 7, a domenica 10 novembre.

Tra questi l’inaugurazione ufficiale della kermesse questa mattina.

Il più prestigioso evento legato al mondo equestre

“Abbiamo inaugurato stamattina la 121^ edizione di FieraCavalli Verona, il più prestigioso evento dedicato al panorama equestre nazionale ed europeo, che da oggi a domenica vede protagonisti 2.400 cavalli di 60 razze, 750 aziende del settore da 25 Paesi, buyer in arrivo da 18 nazioni, 35 associazioni allevatoriali e ospita oltre 200 eventi che animano i 128.000 metri quadrati della fiera, tra gare sportive, spettacoli e convegni” ha sottolineato il Governatore.

Oltre 160mila visitatori nell’ultima edizione

Nell’ultima edizione, la manifestazione ha registrato 160.000 visitatori da 60 nazioni e la presenza di 750 aziende espositrici da 25 paesi. Fieracavalli è un “catalizzatore d’interesse” non solo per gli appassionati, ma soprattutto per le migliaia di persone, che attraverso il cavallo si riconoscono in un nuovo modo di concepire la vita.

Veneto capofila per il turismo equestre

“Il Veneto da quasi due anni – ha sottolineato Zaia – si è dotato di una legge sul Turismo equestre per la valorizzazione delle attività con gli equidi. E 12 sono le ippovie sul territorio per un totale di 360 km, 56 malghe, 42 noleggi, 70 strutture ricettive. Sono riunite nel percorso integrato “La via delle Prealpi” dotato di una app specifica: Antiche Terre dei Cimbri (Lessinia), Le Fortificazioni del Toraro (Alte Valli Vicentine), La Piana di Marcesina (Asiago-Enego), Le malghe del Monte Cesen, La Val Belluna, Dal Nevegal al Col Visentin, Il Giardino d’Europa (Monte Baldo), La Valpolicella Superiore, Grandi Alberi e Piccole Dolomiti (Recoaro), L’Altopiano della Grande Guerra (Sette Comuni), Il Monte Sacro alla Patria (Grappa), La Foresta della Serenissima (Cansiglio)”.