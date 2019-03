Cantanti, ballerini e stilisti, sul palco per passione ma anche per beneficenza. Parte da Verona il tour che porterà giovani talenti veronesi e di altre città del Veneto ad esibirsi davanti al grande pubblico, per farsi conoscere ma anche per fare del bene. L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle 20.45 all’Auditorium della Gran Guardia. Il ricavato dello spettacolo, che è aperto a tutti con offerta libera, andrà a sostegno dell’associazione Als Soccorso di Colognola ai Colli che collabora con il Suem 118.

Gli artisti che si esibiranno

Sul palco si avvicenderanno numerosi cantanti ma anche ballerini della School of Art, della Soavedance studio e del Circolo della danza. Prevista anche l’esibizione di Aurora Gardoni, giovane promessa della scuola Ritmic art, ed una sfilata di moda che porterà sul palco gli abiti realizzati dagli allievi del Nad Nuova Accademia del Design di Verona oltre alle creazioni degli stilisti veronesi Rosy Astor e Francesco Ugoli. Le passerelle saranno coordinate da Luca Mancini e Moira Ricciardi e curate da Liliana Calzature, storico negozio di San Bonifacio, e da Vania Toffaloni con il suo staff “Vania arte nei capelli” di Soave. Ospite speciale sarà Caterina Zampieri, nota in tv per aver partecipato alla 50esima edizione dello Zecchino d’Oro e al programma Ti lascio una canzone sulle reti Rai. L’iniziativa è organizzata dalla Talent Eventi con il Comune di Verona e Unione Veronese Soccorso. La serata si concluderà con un Nutella party.