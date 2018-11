Il futuro della scuola si discute domani, sabato 24 novembre, in Gran Guardia a Verona.

Un convegno per il futuro della scuola

Il Seminario – “Quale futuro disegna la scuola all’interno della Società globale” – che avrà luogo sabato 24 novembre nella Sala Convegni della Gran Guardia, è rivolto al mondo della Scuola, agli Educatori e a tutti i Genitori interessati.

Interverranno il Professor Gianpiero Dalla Zuanna, docente di demografia presso l’Università di Padova ed il Professor Domenico

Chiesa, del C.I.D.I. di Torino, introdotti e coordinati dalla Dottoressa Laura Donà, Dirigente Tecnico dell’USR Veneto.

L’evento apre il secondo triennio di sperimentazione del Progetto sostenuto finanziariamente dalla Fondazione San Zeno di Verona,

da sempre attenta e impegnata nell’area dell’educazione, del lavoro e dello sviluppo sostenibile.

La concessione dell’utilizzo della Gran Guardia è stata sostenuta dall'Assessore all'Istruzione, Senatore Stefano Bertacco.

È possibile partecipare all’evento registrandosi attraverso il link sulla home page del sito dell’IC VR02 Saval-Parona, scuola capofila organizzatrice del seminario.

Il progetto

Il progetto “disegnare il futuro” nasce dalla considerazione di un’urgenza sociale che è la prevenzione e la lotta alla dispersione

scolastica. La sperimentazione triennale, partita nel 2015, è pensata come percorso di ricerca-azione didattica sulla base di un

modello organizzativo a progressione crescente che è arrivato a coinvolgere 12 Istituti Comprensivi in rete, per un totale di 22

scuole, 41 classi e circa 800 alunni.

L’obiettivo è promuovere lo stare bene a scuola e la motivazione all’impegno; lo strumento è la pratica della didattica laboratoriale.

Il team degli insegnanti progetta Unità di Apprendimento e coinvolge, nella loro attuazione, atelieristi esterni che, attraverso il

laboratorio, coinvolgono attivamente gli alunni rendendoli protagonisti dell’imparare facendo.

Il programma

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

– 9.30 “disegnare il futuro nella prospettiva del Successo Formativo e della

Cittadinanza Attiva”

Dott.ssa Laura Donà Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

– 09.50 Testimonianze

Le esperienze di alcuni studenti

– ore 10.00 “Giovani e Famiglia: legami che cambiano ma restano forti”

Prof. Gianpiero Dalla Zuanna, docente di Demografia, Università di Padova

– 10.30 coffee break

– ore 11.00 “Quale futuro disegna la scuola all’interno della Società”

Prof. Domenico Chiesa, docente C.I.D.I. Torino

– ore 12.10 dibattito

coordina la Dott.ssa Laura Donà

– ore 12.30 Saluti delle autorità e conclusione dei lavori