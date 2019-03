In Veneto bottiglie di grappa a garanzia di un finanziamento. Protagonisti dell’operazione il gruppo trevigiano Castagner e Banco Bpm: 2 milioni di euro in cinque anni.

In Veneto bottiglie di grappa a garanzia di un finanziamento

Un milione di bottiglie di grappa a garanzia di un prestito quinquennale da 2 milioni di euro, erogato da Banco Bpm. Beneficiaria la distilleria trevigiana Castagner. L’operazione messa in campo da banca e azienda ha caratteri innovativi.

Il meccanismo innovativo

Come racconta Repubblica, come spesso accade, per chiudere queste operazioni le banche chiedono in cambio una garanzia reale, ovvero dei beni dei quali entrare in possesso in caso l’affidatario si dimostri incapace di rimborsare le rate con gli interessi. Il ragionamento della banca è che è molto più facile monetizzare un magazzino di grappa piuttosto che un bene immobile o un macchinario.

Obiettivo ampliare il magazzino di invecchiamento

Roberto Castagner, il presidente della distilleria, utilizzerà le linee per ampliare il magazzino d’invecchiamento, che oggi arriva a 2.500 barrique. L’intento è riequilibrare gli affari verso l’estero: “Oggi esportiamo solo il 30% della grappa prodotta, contro il 90% del cognac francese o dello scotch whiskey, e il mercato internazionale si conquista solo con la grappa lungamente invecchiata” ha spiegato a Repubblica.