“Incontralavoro” ad Affi. Le imprese incontrano i lavoratori per la stagione turistica estiva martedì.

L’incontro

L’incontro per chi è alla ricerca di un lavoro per la prossima stagione estiva si terrà martedì 20 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 al centro per l’impiego di Affi che si trova al primo piano del centro commerciale Grand’Affi Shopping Center in località Canove.

Tre punti

La giornata è in programma in tre zone del Veneto: Caorle, Adria e Affi ed è organizzata dalla Regione Veneto e Veneto Lavoro. Lo scopo di questa giornata di incontro è quello di dare un luogo a imprese e lavoratori per conoscersi e capire se si possa instaurare un rapporto. Ci saranno colloqui conoscitivi e informativa sulle offerte di lavoro nel settore turistico-alberghiero sul territorio del lago di Garda.

Le ricerche

Cime riportato dal documento del Centro per l’Impiego di Affi, le offerte di riferiscono a: