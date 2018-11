Si rinnova l’appuntamento con Job&Orienta, salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in Fiera a Verona da giovedì 29 novembre a sabato 1° dicembre 2018.

Job&Orienta

Promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’evento vede come titolo per questa sua ventottesima edizione “DALLA CITTADINANZA AL LAVORO. Promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunità”: a sottolineare l’urgenza di una scuola che sempre più sappia educare alla cittadinanza e insieme orienti e formi al lavoro, ma pure il ruolo del lavoro come elemento sostanziale, non solo formale, di cittadinanza.

Oltre 500 realtà

Saranno più di 500 le realtà in rassegna espositiva e oltre 200 gli appuntamenti, tra convegni istituzionali, seminari e laboratori interattivi.