La Gardesana orientale sarà adeguata: la soddisfazione di Dal Cero.

Adeguamento Gardesana orientale: la soddisfazione di Dal Cero

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, la Giunta regionale ha approvato oggi l’adeguamento della strada regionale SR 249 “Gardesana Orientale” per un importo di 3,55 milioni di euro. Si tratta, com’è noto, di un tratto viario caratterizzato da una rilevante incidentalità, che necessita di interventi per poter garantire la sicurezza soprattutto alle utenze più deboli, come pedoni e ciclisti.

“Apprendo con soddisfazione la notizia di questo provvedimento, atteso da anni, reso possibile dalla sensibilità della Regione Veneto e dall’impegno dell’assessore Elisa De Berti nei confronti del nostro lago e di Castelnuovo del Garda in particolare – commenta il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero − Sin dal mio insediamento mi sono prodigato nel tessere rapporti con la Regione, nella convinzione che soltanto un gioco di squadra avrebbe potuto farci ottenere risultati importanti. Sono lieto che il tempo mi abbia dato ragione e rinnovo il mio impegno su questo fronte, certo di aver intrapreso insieme con la mia squadra la strada giusta”.