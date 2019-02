Lavoro estivo 2019 Lago di Garda ad Affi “Incontralavoro”. Seconda edizione della giornata di recruiting promossa da Regione Veneto e Veneto Lavoro.

Sono oltre 600 i posti di lavoro messi a disposizione in occasione della seconda edizione di IncontraLavoro, la giornata di recruiting (reclutamento e selezione) promossa da Regione Veneto e Veneto Lavoro con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’iniziativa, interamente dedicata al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, si è svolta oggi in contemporanea nell’istituto professionale alberghiero “G. Cipriani” di Adria (Rovigo), nel Centro per l’Impiego di Affi (Verona) e nel Palaexpomar di Caorle (Venezia), nell’ambito della Fiera dell’Alto Adriatico, e ha visto la partecipazione di circa 50 aziende e agenzie per il lavoro del territorio.

Tante le candidature

Oltre 1.250 le candidature preselezionate dagli operatori dei servizi pubblici per l’impiego sulla base dei curricula già presenti negli elenchi dei Centri per l’Impiego e quelli pervenuti online attraverso il portale ClicLavoro Veneto. I candidati selezionati hanno potuto conoscere da vicino le imprese del settore, consegnare il proprio curriculum alle agenzie per il lavoro presenti e svolgere colloqui conoscitivi per le posizioni in linea con il proprio profilo professionale. Quasi un’offerta di lavoro su due riguarda camerieri e baristi, il 18% si riferisce a cuochi e pizzaioli, ma tra i profili richiesti dalle imprese ci sono anche anche animatori, commessi, bagnini, addetti ai piani e alle pulizie, autisti e giardinieri.

L’assessore regionale al Lavoro

“Il turismo è la prima industria veneta e impatta in maniera rilevante sul tessuto economico e occupazionale della regione – osserva l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan – Gli occupati negli alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, tour operator, trasporto aereo e marittimo passeggeri nel 2017 erano 112.400, il fatturato delle imprese venete del settore ha raggiunto i 15 miliardi di euro e rappresenta il 10% del totale nazionale. È per questo che abbiamo pensato a un’edizione di IncontraLavoro espressamente dedicata al lavoro stagionale, che offre numerose opportunità di impiego non solo per i giovani e non solo per i cittadini residenti in Veneto”. “Con queste iniziative – prosegue l’assessore – vogliamo ribadire il ruolo centrale che i Centri per l’Impiego possono e devono tornare ad avere nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ii numeri sulla partecipazione a questa, come all’edizione inaugurale del novembre scorso, ci dicono che siamo sulla strada giusta. Le sedi non sono state scelte a caso: durante la stagione turistica nei comprensori “balneare” e “lago” il numero dei turisti è superiore a quello dei residenti e Adria, Affi e Caorle sono considerati i centri nevralgici per soddisfare l’offerta di lavoro proveniente dal litorale veneziano, dal Delta del Po e dall’area del Garda”. Per maggiori informazioni sull’iniziativa IncontraLavoro è possibile consultare la pagina dedicata.