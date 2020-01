Lotteria Italia: nel Veneto vinti 340.000 euro, ecco tutti i premi.

Tutti premi di terza categoria, precisamente 17 da 20mila euro ciascuno è il bilancio delle vincite portate a casa dai giocatori del Veneto alla Lotteria Italia.

La distribuzione delle vincite

Le vincite sono state centrate in tutte le province ad eccezione del capoluogo, Venezia. Ecco l’elenco completo dei premi vinti in Veneto divisi per provincia e categoria di premio: