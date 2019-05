Maltempo a Verona: clima autunnale. L’estate arriverà con la prima settimana di giugno

Maltempo a Verona: ciclone autunnale ancora in atto

Continua il maltempo in tutto il Veneto con piogge e venti forti. Secondo i meteorologi il vortice di bassa pressione continuerà a mantenere tempo pessimo anche nelle prossime ore. Non c’è pace per questo maggio, compromesso dal meteo decisamente avverso anche in questa fase conclusiva del mese. Una circolazione ciclonica afromediterranea sta colpendo direttamente un po’ tutta l’Italia Centro-Meridionale, dove imperversano delle precipitazioni più diffuse, in quella che sarà un’ondata di maltempo dalle caratteristiche quasi autunnali. Questa è l’ennesima anomalia di un maggio a dir poco terribile, che per il momento non ne vuole proprio sapere di far da lasciapassare alla bella stagione, nonostante manchino pochi giorni all’inizio dell’estate meteorologica. Il ciclone autunnale secondo le previsioni continuerà fino alla fine del mese.

Quando arriverà l’estate?

Con la prima settimana di giugno, avvisano i meteorologi, l’anticiclone sub tropicale che non ha avuto fino ad oggi la forza di arrivare in Italia riuscirà ad allungarsi verso di noi. Le ultime analisi vedono infatti uno stiramento dell’anticiclone a inizio giugno dal vicino Atlantico fino all’Europa centrale e orientale in connubio con un’altra area di alta pressione presente sulla Russia.

