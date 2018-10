Federfarma Verona parteciperà all’iniziativa “Quattro ruote di speranza” organizzata dalla Fondazione FEVOSS Santa Toscana in collaborazione con l’Azienda Ulss 9 Scaligera che si svolgerà sabato 27 ottobre 2018 a Vigasio in via Alzeri. L’appuntamento offrirà alla cittadinanza un percorso sanitario, con l’autovalutazione di alcuni parametri di salute, sui corretti stili di vita e sulla prevenzione dei tumori femminili.

Automisurazione della glicemia e della pressione arteriosa

Una rappresentanza di farmacisti di farmacie aderenti a Federfarma verona sarà presente dalle ore 14 alle ore 18 presso il gazebo di Federfarma Verona offrendo gratuitamente la automisurazione della glicemia, della pressione arteriosa e un questionario anonimo sul proprio rischio diabete proposto per il DiaDay, la giornata mondiale della lotta al diabete organizzata a livello nazionale presso le farmacie aderenti a Federfarma.

L’importanza delle campagne di sensibilizzazione

La vicepresidente di Federfarma Verona Arianna Capri parteciperà inoltre alla conferenza sugli “Stili di vita e prevenzione senologica” che si terrà alle ore 16 al Palazzetto dello Sport con un intervento sul “Ruolo della farmacia territoriale negli screening” e sull’importanza delle campagne di sensibilizzazione presso le farmacie territoriali.