Natale a Cerea, tante le novità del 2019.

Natale a Cerea 2019: gli eventi

La città si appresta a vivere un Natale ricchissimo di eventi per tutti i gusti. Il calendario degli eventi è stato presentato in anteprima ai commercianti in occasione dell’incontro in auditorium.

Domenica 8 piazza Matteotti si animerà a partire dalle 17, con l’animazione musicale a cura di Musik Pro e il piccolo villaggio di Natale con il trucca bimbi e la posta di babbo Natale. Alle 18 l’accensione dell’albero con giochi di luce.

Venerdì 13 alle 16 a palazzo Bresciani la lettura «Alberto e il primo passo sulla luna» a cura della «Tela di Leo». Alle 18 l’arrivo di Santa Lucia. Domenica 15 la grande festa dell’UNITALSI in Area Exp. Alle 15.30 e alle 17 palazzo Bresciani ospiterà i laboratori di Cerea & Scienza divertente.

Sabato 21 alle 15 in Area Exp lo spettacolo «Le vite degli altri». Alle 21 nella chiesa parrocchiale il Concerto di Natale a cura della «Banda Ugo Pallaro». Domenica 22 a palazzo Bresciani tornano i laboratori di Cerea & Scienze divertente. Alle 17 il corso di cucito creativo con il laboratorio per adulti. Alle 17 in area Exp il concerto dei «Seta» con la presentazione del nuovo album.

Lunedì 23 la «Gospel Night» in Area Exp con il concerto di Natale del Damavoci Gospel Singers. Martedì 24 dalle 12 a palazzo Bresciani i tradizionali bigoli con le sardele a cura del «Quartiere Cerea centro». Dalle 18 alle 22 sul sagrato della chiesa spettacolo a cielo aperto con i disegni sulla sabbia proiettati sulla facciata. Dalle 22.15 la veglia e la Santa Messa di Natale. A mezzanotte il momento conviviale a cura della FIDAS. Domenica 29 dalle 15.30 a Palazzo Bresciani ancora scienza protagonista con il laboratorio «Leonardo Inventore».

Ultimo dell’anno in Area Exp

Per l’ultimo dell’anno tanti gli appuntamenti in Area Exp: ultimo dell’anno con le famiglie giovani nel padiglione D, ultimo dell’anno per over 60 con l’orchestra «Ipotesi Band» nel padiglione B e la festa di Capodanno 2020 con Fest In events.

Domenica 5 ancora scienza a palazzo Bresciani. Alle 17 torna il laboratorio di cucito creativo per adulti. Per l’epifania appuntamento alle 18.30 con la Santa Messa in chiesa parrocchiale mentre le feste si chiuderanno alle 20 con il Buriolo di Faval.

Un Natale ricco di novità

Tra le grandi novità del Natale 2019 il concorso «Luce di Natale» riservato ai privati cittadini che premierà le decorazioni natalizie esterne più belle. Dal 1 dicembre al 6 gennaio inoltre torna l’esposizione «Cerea e l’arte dei Presepi», curata da Paolo De Bianchi. Quest’anno i presepi saranno disseminati all’interno di 32 attività commerciali. Un percorso particolare che farà riscoprire il fascino del Natale.

“Da quest’anno parte il concorso “Luci di Natale a Cerea 2019” – ha annunciato Martina Farronato – Sarà la 1^edizione di un concorso riservato ai privati cittadini, e che premierà le decorazioni natalizie esterne, delle abitazioni, più belle. Una giuria le valuterà e il vincitore verrà pubblicamente premiato con una targa di ringraziamento dall’amministrazione”.

Il sindaco Marco Franzoni ha voluto ringraziare lo sponsor Cerea Banca 1897 per la sua vicinanza al territorio e riaffermare ancora una volta quanto sia importante per la città di Cerea l’unità e l’aggregazione tra i cittadini e l’amministrazione. “Mi ha fatto inorgoglire i complimenti ricevuti qualche giorno fa da alcuni amministratori del Comune di Legnago. Elogiavano l’amministrazione per l’immagine che la nostra città dava di sé. Vuol dire che stiamo lavorando bene, ma soprattutto che stiamo lavorando assieme, uniti con i cittadini per il bene della nostra Cerea”.