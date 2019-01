Neve in Veneto imbiancata la Marmolada, Verona “resiste”. Prime nevicate importanti sulla nostra Regione. Ecco le immagini dalle webcam.

Neve in Veneto imbiancata la Marmolada, Verona “resiste”

Prime nevicate “credibili” nella nostra Regione. Come raccontano le immagini provenienti dalle webcam di Arpav sparse nella nostra regione, la neve ha imbiancato la Marmolada e il centro vicentino di Gallio.

E Verona?

Come spiega 3BMeteo, “la circolazione ciclonica sull’Italia viene rinvigorita da un impulso polare che dalla Groenlandia si getterà direttamente sul Mediterraneo, dando vita a un vortice ciclonico sul Tirreno. In seno a questa circolazione un fronte occluso proverà a risalire dall’Adriatico verso le regioni di Nord-Est. Il mattino cieli molto nuvolosi o coperti con possibile nevischio fino in pianura su Veneto centro-orientale e Friuli-Venezia Giulia in esaurimento a metà giornata. A seguire cieli da nuvolosi a molto nuvolosi ma generalmente asciutto, solo tra tarda sera e notte qualche debole precipitazioni potrebbe raggiungere le zone di pianura del basso Veneto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi con clima freddo invernale”. Nella nostra città e in Provincia il manto bianco al momento rimane solo un miraggio.