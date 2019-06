Ozono superamento soglia di concentrazione nell’aria a Legnago.

L’Amministrazione ha reso noti i dati validati relativi alla concentrazione di Ozono, registrati dalla stazione di rilevamento dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale) situata a Legnago, in Via Togliatti. Nella giornata di mercoledì 26 giugno alle 18, è avvenuto superamento di concentrazione di OZONO (O3) della «Soglia di Informazione», pari a 180 μg/Nm3, raggiungendo il valore massimo di 182 μg/Nm3. L’Amministrazione rende noto che la soglia di allarme è fissata a 240 μg/Nm3 medio orario. Viste le previsioni da ARPA del Veneto circa le condizioni atmosferiche, anche se non favorevoli al persistere di elevata concentrazione di Ozono, è bene evitare l’esposizione all’aperto nelle ore più calde della giornata alle categorie particolarmente sensibili della popolazione (bambini, anziani, donne in gravidanza, soggetti asmatici e con patologie polmonari e cardiologiche) per ridurre il rischio di disturbi sanitari.

Piccoli accorgimenti

A tal fine, si consiglia di rendere fresco ed areato l’ambiente di vita e di lavoro, reidratarsi abbondantemente evitando bibite gassate o troppo fredde, limitare bevande alcoliche e caffè, assumere cibi facilmente digeribili prediligendo frutta e verdura, indossare indumenti leggeri di colore chiaro in fibre naturali. L’Amministrazione ricorda inoltre, che ogni singolo cittadino può cercare di ridurre o evitare comportamenti che, direttamente o indirettamente, portano ad un aggravamento dell’inquinamento ambientale (usare il più possibile i mezzi pubblici; andare a piedi o in bicicletta, evitando le ore più calde; tenere una guida dell’auto regolare, senza far andare il motore su di giri; se possibile, parcheggiare l’auto all’ombra per evitare l’evaporazione della benzina dal serbatoio; usare prodotti che non contengono solventi; non bruciare all’aperto rami, fogliame e residui di giardinaggio).