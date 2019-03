Torna nel prossimo weekend a Verona il “Panini Tour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 30 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di Corso Milano, 119 (ore 10.00-18.00). Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo “XME Conto Up!” dedicato agli under 18. Collezionisti piccoli e grandi potranno scambiare le proprie doppie e misurarsi con i giochi a premio delle “Figuriniadi”, mentre coloro che avranno completato l’album potranno ricevere il timbro ufficiale “Album Completato”. Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in spedizione sulla terra dal pianeta Pepperone per imparare le regole del calcio terrestre. Per partecipare a questi eventi sarà possibile registrarsi online sul sito www.paninitourup.it, oppure direttamente presso la filiale fino a esaurimento disponibilità. Sarà possibile seguire le varie tappe del “Panini Tour Up! 2019” sul sito internet www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook “Calciatori Panini”, il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter ed al profilo Instagram “Figurine Panini”. Il tour, che si concluderà a metà aprile, toccherà oltre 30 città in tutta la penisola per un totale 38 tappe.

Verona tra le trenta città scelte

“Siamo lieti di tornare a Verona con il ‘Panini Tour Up! 2019’, momenti di un percorso che ci vedrà toccare alla fine oltre 30 città italiane per incontrare decine di migliaia di appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le età – ha dichiaratoAntonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. – Questa nuova edizione della nostra grande iniziativa itinerante risulta, grazie anche alla rinnovata partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo, la più ricca di sempre in termini di attività, fornendo ai collezionisti Panini un’offerta di intrattenimento ancora più coinvolgente con le Filiali del Gruppo che si trasformano per un giorno nel punto d’incontro per tutti i collezionisti Panini e nel terreno di sfida dei giochi delle ‘Figuriniadi’ e di tante altre iniziative in grado di divertire tutta la famiglia.”

Il commento di Renzo Simonato di Intesa Sanpaolo

“Anche quest’anno il Panini Tour Up! ci offre la possibilità di far conoscere la nostra banca ai ragazzi e alle loro famiglie in un’occasione di gioco e divertimento – ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo. – Aprire le nostre filiali e farle diventare un grande punto di incontro per giovani e giovanissimi dove condividere passioni ed emozioni è il miglior punto di partenza per costruire con loro un dialogo duraturo e una nuova cultura del risparmio”.

La collezione “Calciatori 2018-2019”

La collezione “Calciatori 2018-2019” comprende quest’anno 734 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album di 128 pagine conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione: la copertina, anche quest’anno di grande effetto e realizzata con trattamenti speciali, celebra venti grandi campioni delle squadre di Serie A TIM in rappresentanza dei club che si contendono il torneo. Tante le novità di questa raccolta, a partire dai mini-statini sul retro delle figurine dei giocatori della Serie A TIM e dalla sezione speciale “FIGC 120”, in omaggio al 120° anniversario della Federazione, con le figurine dedicate alla Nazionale femminile e alla Nazionale Under 21. Confermate le sezioni “Calciomercato – L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le carriere complete dei 22 calciatori presenti in figurina sull’album per ogni squadra di Serie A TIM, e “Film del Campionato”, con le figurine extra dedicate ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione, dall’inizio fino ai verdetti finali, e distribuite in omaggio in allegato a “SportWeek” e a “La Gazzetta dello Sport”.