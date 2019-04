Pasqua a Bardolino tre giorni di eventi, degustazioni e shopping. Cuore pulsante della manifestazione sarà Lungolago Cornicello dove sarà allestito il lungo viale dei sapori del Triveneto.

Pasqua a Bardolino tre giorni di eventi, degustazioni e shopping

Un lungolago completamente dedicato all’artigianato e all’enogastronomia regionale, appuntamenti musicali, degustazioni enologiche, una mostra con oltre 40 artisti e una nuova area riservata ai micro birrifici artigianali. Tutto questo è la Pasqua a Bardolino, dal 20 al 22 aprile, appuntamento che segna l’apertura della stagione turistica sul Lago di Garda con l’arrivo di migliaia di visitatori e turisti. Cuore pulsante della manifestazione sarà Lungolago Cornicello dove sarà allestito il lungo viale dei sapori del triveneto, con le aziende aperte tutti i giorni della manifestazione dalle 10 alle 22.

Birra artigianale e vino

Al termine dell’area dedicata alle tre regioni Veneto, Trentino e Friuli, un altro spazio sarà occupato dai principali prodotti della tradizione gastronomica italiana, dalla Liguria alla Puglia, dal Piemonte alla Sardegna, in un percorso che abbraccerà le eccellenze dello stivale. All’interno di Parco Carrara Bottagisio, invece, i micro birrifici artigianali proporranno in vendita e degustazione le loro produzioni di nicchia, accompagnando il lungo viale dei sapori creato sul lungolago. A Bardolino non può, ovviamente, mancare il vino: Piazza del Porto verrà allestita per ospitare le cantine del triveneto, dove il visitatore potrà scoprire vini noti e meno noti delle tre regioni.

Spazio all’arte

Pasqua a Bardolino è anche arte. Nelle sale di Villa Carrara Bottagisio proseguirà la Mostra Artisti Bardolinesi, con decine di opere d’arte e di ingegno a disposizione dei visitatori ad ingresso libero. Il centro storico sarà allestito con gli olivi tipici del Lago di Garda, addobbati con centinaia di campanelle create dai bambini delle scuole elementari. Domenica 21 aprile alle 12, giorno di Pasqua, l’amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza nella residenza municipale per gli auguri pasquali, mentre nella Chiesa Parrocchiale alle 21, concerto vocale della “Filarmonica Bardolino” ad ingresso libero.

Grigliata di Pasquetta

Lunedì 2 aprile, giorno di pasquetta, appuntamento enogastronomico al Lido di Cisano: grigliate e musica live, accompagnati da giochi e intrattenimento per bambini. L’evento di pasquetta è curato dell’Associazione Motoclub Bardolino. Una quattro giorni da non perdere, quindi, nel magnifico scenario dei 50 mila tulipani che colorano il paese e il suo lungolago, per assaporare l’inizio della primavera e della stagione turistica a Bardolino.